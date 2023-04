कोरियाई सिंगर मूनबीन का 25 साल की उम्र में निधन, वजह तलाशने में जुटी पुलिस, सदमें में फैंस

Korean Singer Moonbin Death: कोरियन सिंगर-एक्टर मूनबीन के फैंस के लिए बुरी खबर है. मात्र 25 साल के एस्ट्रो मेंबर की डेडबॉडी 19 अप्रैल को उनके घर पर मिली है. फेमस पॉप स्टार के निधन की खबर आग की तरह चारो तरफ फैल गई. अपने फेवरेट सिंगर के अचानक निधन से फैंस शॉक्ड रह गए हैं. मूनबीन अपने पीछे माता-पिता और एक बहन को छोड़ गए हैं. सोशल मीडिया पर दिवंगत सिंगर को याद करते हुए फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं. एस्ट्रो ग्रुप पूरी दुनिया में मशहूर है और मूनबीन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.

मिली जानकारी के अनुसार अपने अपार्टमेंट में मूनबीन का शव मिला है. मूनबीन के मैनेजर ने पुलिस को मौत की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंचीं और छानबीन में जुट गई है. पुलिस का मानना है कि मूनबीन ने सुसाइड किया है.पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए मौत की वजह तलाश रही है. वहीं मूनबीन की फैमिली ने मीडिया की नजरों से दूर अंतिम संस्कार करने का फैसला किया है. एस्ट्रो मेंबर की एजेंसी Fantagio ने एक बयान जारी कर कहा है कि ‘ शोकाकुल परिवार चाहता है कि अंतिम संस्कार पूरी तरह से निजी तौर पर किया जाए. परिवार अंतिम संस्कार के दौरान किसी तरह का कवरेज नहीं चाहता है’.

13 मई को होने वाला था मूनबीन का टूर

बता दें कि मूनबीन ने एस्ट्रो यूनिट ग्रुप के साथ कमबैक किया था. 13 मई 2023 को मूनबीन एक टूर होस्ट करने वाले थे, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे. निधन की खबर आने के बाद आयोजकों ने इस टूर को कैंसिल करने की घोषणा कर दी है. फैंस अपने प्रिय स्टार को याद कर भावुक हो रहे हैं.

From us here to all Aroha friends, to MJ, JinJin, Cha Eunwoo, Rocky and Sanha, to Moon Sua and their parents and family and friends, we send our thoughts and prayers, our deepest condolences as all our hearts ache on this day.

Rest in peace, rest in love Moonbin. pic.twitter.com/PIskcQgAP7

— Monsta X Worldwide (@worldwide_mx) April 19, 2023