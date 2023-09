Kylie Jenner को मिल गया नया प्यार, सबके सामने बॉयफ्रेंड संग किया लिप लॉक, वायरल हुआ KISS वीडियो

नई दिल्ली. दुनियाभर में मशहूर मॉडल काइली जेनर (Kylie Jenner) ने हॉलीवुड एक्टर Timothee Chalamet के साथ अपने रिश्ते पर आखिरकार मुहर लगा दी है. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन कपल ने खुल्लम खुल्ला एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है. काइली और Timothee का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो हा रहा है, जिसमें दोनों एक-दूजे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, काइली और Timothee पॉपुलर सिंगर बेयोंसे के लॉस एंजिल्स में आयोजित एक कॉन्सर्ट में शरीक हुए थे. इस इवेंट में कई नामी हस्तियां शामिल हुई थीं. म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान काइली और Timothee ने जमकर लिप लॉक किया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर छा गया है. रिलेशनशिप की अफवाहों के बीच काइली और Timothee पहली बार बेयोंसे के म्यूजिक इवेंट में नजर आए थे और दोनों ने एक-दूजे को किस करते हुए अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है.

The fact that he keeps looking at the camera LOL. I don’t believe any of this im sorry #TimotheeChalamet #kyliejenner #PR #tmz pic.twitter.com/eQoadgHFRe

— Stev.sc (@stefanoscappin) September 5, 2023