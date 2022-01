हॉलीवुड एक्टर सिडनी पोइटियर का निधन, बराक ओबामा, अनिल कपूर समेत कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि !

हॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर सिडनी पोइटियर (Sidney Poitier) का 94 साल की उम्र में निधन हो गया. ऑस्कर विनर सिडनी पहले ब्लैक मूवी स्टार थे जिन्हें शानदार अभिनय के लिए ऑस्कर अवॉर्ड (First Black Star who win the Oscar) मिला था. इस महान एक्टर के निधन की खबर सुनते ही देश-दुनिया के लोग स्तब्ध रह गए. हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक लोग सिडनी के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

बराक ओबामा ने जताया दुख

सिडनी के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन (Joe Biden) ने दुख जताया तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने उनके योगदान को याद किया. बराक ने अपने साथ एक फोटो ट्वीट कर लिखा ‘टैलेंटेड सिडनी पोइटियर ने अपने शनदार अभिनय से हमें एक साथ लाने के लिए सिनेमा की शक्ति का बेहतरीन इस्तेमाल किया. उन्होंने एक्टर्स की एक नई जेनरेशन के लिए बंद पड़े दरवाजे खोले. मिशेल और मेरी तरफ से उनकी फैमिली और फैंस के लिए प्यार’.

फोटो साभार: Barack Obama

Twitter

ओपरा विनफ्रे हुईं इमोशनल

वहीं फेमस अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विनफ्रे ने सिडनी के साथ अपनी बेहद कोजी तस्वीर शेयर कर अपना दुख जताते हुए लिखा ‘मेरे लिए एक महान वृक्ष गिर गया: सिडनी पोइटियर. एक मेंटॉर के तौर पर उन्हें प्यार करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है. एक फ्रेंड, एक भाई, एक टीचर के तौर पर उनके लिए बेहद सम्मान है. उनकी यादों को संजो कर रखूंगी. वह हौसला बढ़ाने वाले उत्साही इंसान थे’.

Twitter

अनिल कपूर के फेवरेट एक्टर थे सिडनी पोइटियर

सिडनी पोइटियर एक ऐसे महान कलाकार थे जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में थे. लंबे समय तक अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने कई शानदार फिल्में हॉलीवुड को दी हैं. बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर अपने साथ सिडनी की एक तस्वीर शेयर कर लिखा ‘सिडनी पोइटियर मेरे बचपन के आइडल, प्रेरणास्रोत और मेरी फेवरेट फिल्मों के स्टार, हमेशा आपका प्रशंसक, रेस्ट इन पीस’.

फोटो साभार:

anilskapoor/Instagram

बता दें कि जब 50-60 के दशक में अमेरिका में नस्लवाद के तनाव भरे हालात में सिडनी ने कट्टरता और रूढ़िवाद को चुनौती देने वाले फिल्मों में काम किया. 1967 में आई सिडनी की फिल्म ‘गेस हूज कमिंग टू डिनर’ और ‘इन द हीट ऑफ द नाइट’ जैसी फिल्में हैं.

