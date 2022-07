Marvel की 'लोकी 2' के सेट से लीक हुआ टॉम हिडलेस्टन का लुक, तस्वीरें और वीडियो हुए Viral

मार्वल स्टूडियोज के ‘लोकी’ का पहला सीजन पिछले साल रिलीज होने के तुरंत बाद हिट हो गया था. इसमें टॉम हिडलेस्टन और ओवेन विल्सन लीड रोल में थे. शो में लोकी और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी (टीवीए) के बीच लड़ाई को दिखाया, जो ब्रह्मांड को उचित क्रम में रखता है. सीजन एक का अंत लोकी और मोबियस (टीवीए से) के साथ हुआ, जो उन वजहों का पता लगा रहे थे जिनमें सिल्वी उस व्यक्ति को मार देती है जो समय के अंत में रहता है. फैंस यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि ‘लोकी 2’ क्या नया लेकर आएगी. फैंस को बता दें कि ‘लोकी 2’ की शूटिंग लंदन में शुरू हो चुकी है.

‘लोकी 2’ के सेट से टॉम हिडलेस्टन और ओवेन विल्सन की कई तस्वीरें और वीडियो लीक हो गए हैं. दोनों कलाकार वेस्टमिंस्टर में नोएल कायर थिएटर के बाहर शूटिंग कर रहे हैं. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वायरल तस्वीरों में टॉम हिडलेस्टन को एक फैंसी ब्लैक सूट में देखा जा सकता है.

एक अन्य तस्वीर में, गॉड ऑफ मिसचीफ यानी लोकी को मोबियस उर्फ ओवेन विल्सन के बगल में खड़ा देखा जा सकता है. इन तस्वीरों और वीडियो ने फैंस को ‘लोकी सीजन 2’ के लिए बेहद उत्साहित कर दिया है. एक फैन ने लिखा, “उनके जैसे भगवान कभी नहीं होंगे.” एक अन्य यूजर ने टॉम के आउटफिट के बारे में लिखा, “आप लोगों को एहसास हुआ कि लोकी ने 70 के दशक का टक्सीडो पहना है.”

