नई दिल्ली. मिशन इम्पॉसिबल (Mission: Impossible) स्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise) अपने एक्शन से हमेशा एक नया बेंचमार्क सेट कर सबको हैरान कर देते हैं. अब टॉम क्रूज की ‘डेड रेकनिंग पार्ट वन’ रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. 12 जुलाई को ये एक्शन फिल्म सिनेमाघरो में दस्तक देने वाली है. अब इसका एक BTS वीडियो भी सामने आया है जिसमें खतरनाक ट्रैन सीक्क्वेंस दिखाया गया है. यकीन इस फर्स्ट रिव्यू को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

माना जाता है कि टॉम क्रूज के लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं है. ग्लोबल सुपरस्टार अपने अगले मिशन के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं. अपनी इस हैरान कर देने वाली फिल्म के साथ वह एक बार फिर से फैसं को एंटरटेन करने वाले हैं. टॉम क्रूज स्टारर ‘मिशन इम्पॉसिबल-डेड रेकनिंग पार्ट 1’ इसी महीने 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है. एक बार फिर दर्शकों को पर्दे पर खतरनाक और जांबाजी वाले स्टंट से देखने को मिलेंगे. फिल्म रिलीज के कुछ समय पहले ही एक BTS शेयर किया गया है जिसमें ट्रेन सीक्वेंस का ऐसा खतरनाक सीन दिखाया गया है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए. ये वीडियो टॉम क्रूज ने खुद अपने ट्विटर पर शेयर किया है.

हैरान कर देगा खतरनाक स्टेंट वाला वीडियो

शेयर किए गए वीडियो में ट्रेन सीक्वेंस का खतरनाक स्टंट दिखाया गया है, क्रूज पहाड़ों और नदियों के बीच स्टंट वाला जलवा दिखाने वाले हैं, ये इस वीडियो से ही साफ हो गया है. राइटर डारेक्टर क्रिस्टोफर इस ट्रेन सीक्वेंस को एक अगले लेवल पर ले जाना चाहते थे और उन्हें कोई ऐसी ट्रेन नहीं मिली जिसे स्टंट सीन के लिए यूज किया जा सके. उन्होंने बताया कि शूटिंग में बर्बाद करने के लिए ये ट्रेन भी खुद ही बनानी पड़ी. ट्रेन सीक्वेंस वाला ये BTS वीडियो देख फैन्स दीवाने हुए जा रहे हैं. इस वीडियो में कुछ ऐसे सीन भी हैं जो दिल दहलाने के लिए काफी हैं.

This train sequence was tricky, but the outcome made it all worth it. I can’t wait for everyone to see it come to life! pic.twitter.com/z067kFLIku

— Tom Cruise (@TomCruise) July 5, 2023