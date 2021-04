निक जोनस फिर धमाल के लिए तैयार, 'Billboard Music Awards' होस्ट करते आएंगे नजर

View this post on Instagram A post shared by NICK JONɅS (@nickjonas)

हॉलीवुड सिंगर निक जोनस (Nick Jonas) आजकल अलग-अलग अवॉर्ड शो में हिस्सा ले रहे हैं. अब सुनने में आया है कि एक्टर बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड (Billboard Music Awards) को होस्ट करेंगे. वे 23 मई 2021 को बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड्स होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. पिछले तीन सालों में, केली क्लार्कसन (Kelly Clarkson) ने इस अवॉर्ड शो को होस्ट किया था. दोनों ही सिंगर 'द वॉइस' (The Voice) में नजर आ चुके हैं.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 29 अप्रैल को 2021 के बीबीएमए के नॉमिनेशन का ऐलान हुआ था. इस बार 'द वीकेंड' (The Weeknd) को उसके 'आफ्टर ऑवर्स' (After Hours) और चार्ट-टॉपिंग 'ब्लाइडिंग लाइट्स' (Blinding Lights) के लिए सबसे ज्यादा 16 नॉमिनेशन मिले. इसके बाद 9 नॉमिनेशन द बेबी (DaBaby) को मिले. दुआ लीपा, टेलर स्विफ्ट, बीटीएस को 4 कैटेगरी के नॉमिनेट किया गया. इसके बाद, लेडी गागा और एरियाना ग्रांडे को तीन-तीन नॉमिनेशन मिले.पिछले साल, जोनस ब्रदर्स ने तीन बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड - शीर्ष जोड़ी/समूह, टॉप रेडियो सॉन्ग आर्टिस्ट और 'सकर' (Sucker) के लिए टॉप रेडियो सॉन्ग का अवॉर्ड जीता. 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड 23 मई को लॉस एंजिल्स में माइक्रोसॉफ्ट थियेटर से प्रसारित होगा.निक जोनस ने हाल ही में अपना स्टूडियो एल्बम 'स्पेसमैन' रिलीज किया था. एक एक्टर के तौर में, वे 'जुमांजी: वेलकम टू द जंगल' (Jumanji: Welcome to the Jungle), 'मिडवे' ( Midway) और 'कैओस वॉकिंग' (Chaos Walking) में नजर आ चुके हैं.हाल में निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा भारत में कोरोना की बुरी परिस्थितियों के बीच मदद के लिए आगे आए हैं. प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसके जरिए उन्होंने अपने फोलोअर्स से भारत की मदद की गुहार लगाई थी. खास बात ये है कि महज 24 घंटों में ही इस फंडरेजर के जरिए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने 2 करोड़ 87 लाख रुपए का डोनेशन जमा कर लिया है, जिसकी जानकारी प्रियंका चोपड़ा ने खुद दी है.