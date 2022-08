Olivia Newton John Death: मशहूर पॉप सिंगर और एक्ट्रेस ओलिविया न्यूटन जॉन का निधन, ब्रेस्ट कैंसर से थीं पीड़ित!

ग्रैमी अवॉर्ड विनर ओलिविया न्यूटन जॉन (Olivia Newton John) 73 साल की उम्र में चल बसीं. ‘Physical’, और ‘You are the One That I want’ जैसे कई चार्टबस्टर गानों से फैंस को झूमने पर मजबूर कर देने वाली ओलिविया के निधन की खबर से फैंस के बीच शोक की लहर है. ‘ग्रीस’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस लंबे समय से बीमार चल रही थीं. उनके हस्बैंड जॉन ईस्टलिंग (John Easterling) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिख कर निधन की जानकारी दी है.

ओलिविया न्यूटन जॉन के हस्बैंड जॉन ईस्टलिंग ने ओलिविया के ही इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर शेयर कर लिखा ‘ओलिविया न्यूटन जॉन (73) का आज सुबह साउथ कैलिफोर्निया में निधन हो गया, आखिरी वक्त में उनके पास फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद थे. हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस मुश्किल भरे समय में फैमिली की प्राइवेसी का सम्मान करें.

ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थीं ओलिविया

जॉन ईस्टलिंग ने आगे लिखा ‘ओलिविया पिछले 30 साल से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं. ओलिविया न्यूटन जॉन फाउंडेशन फंड चलाती थीं जो प्लांट मेडिसिन की दवा और कैंसर पर रिसर्च का काम करता है. ओलिविया अपने पीछे हस्बैंड जॉन ईस्टरलिंग, बेटी Chole Lattanzi, बहन सारा न्यूटन जॉन, भाई टॉबी न्यूटन जॉन और भतीजे-भतीजियों को छोड़ गई हैं.’

(Photo Credits: therealonj/Instagram)

4 बार ग्रैमी अवॉर्ड्स अपने नाम किया था

1973-83 तक ओलिविया न्यूटन जॉन दुनिया की मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनर में से एक थीं. उन्होंने अपने करियर में 14 टॉप 10 सिंगल्स केवल यूएस में दिए हैं. 4 बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकीं ओलिविया 16 साल की उम्र में एक टैलेंट शो की विनर बन गई थीं. ‘You are the One That I want’ उस दौर का बेहद पॉपुलर सॉन्ग था और इसकी 15 मिलियन से अधिक की कॉपी बिक चुकी है.

बचपन से ही गाने का शौक था

26 सितंबर 1948 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पैदा हुईं ओलिविया मात्र 5 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थीं. बचपन से ही सिंगिंग का शौक रखने वाली ओलिविया एक टैलेंट शो की विनर बनने के बाद फिर इंग्लैंड आ गईं. सिंगिंग के करियर में पूरी तरह रम गईं थीं. ओलिविया के निधन की जानकारी मिलते ही दुनिया भर के उनके प्रशंसको में निराशा हैं. सोशल मीडिया पर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

