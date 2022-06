The Lord of The Rings: 'द ओर्क्स' का फर्स्ट लुक जारी, खतरनाक चेहरा देख फैंस हुए एक्साइटेड

ओर्क्स (Orcs) यानी वे क्रीचर्स जो आखिरी बार ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ फिल्म फ्रेंचाइजी में देखे गए थे, वापस आ गए हैं. अब ये क्रीचर्स अपनी अगली सीरीज ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर’ (The Lord of The Rings: The Rings of Power) में दिखाई देंगे. मेकर्स ने बुधवार को अमेजन प्राइम वीडियो शो से ओर्क्स का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. इस बार ‘द रिंग्स ऑफ पावर’ की टाइमलाइन दूसरे युग यानी सेकंड एज में होने वाली है, यानी ओर्क्स इस बार मिडिल-अर्थ पर फैले हुए नजर आएंगे, जहां ये संख्या में कम होंगे और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे होंगे.

अमेजन प्राइम पर यह सीरीज 2 सितम्बर 2022 को रिलीज होने जा रही है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द रिंग्स ऑफ पावर’ के प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट के प्रमुख जेमी विल्सन और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लिंडसे वेबर ने बताया कि फैंस के लिए वास्तव में क्या खास है. वेबर ने कहा, “मुझे क्रीचर (Creatures) डिजाइन पसंद है, इसलिए मुझे इसके बारे में बात करके बहुत खुशी हो रही है. शो रनर्स जेडी और पैट्रिक की इस बाइबिल में पहला पन्ना ओर्क्स के बारे में ही था”.

(फोटो क्रेडिट : Instagram @lotronprime)

ओर्क्स को लेकर है एक रियल पैशन

वेबर ने आगे कहा, “जेडी और पैट्रिक में इन्हें लेकर एक रियल पैशन है. उन्हें प्रैक्टिकल प्रोस्थेटिक्स और डिजाइन से काफी लगाव है. उन्हें लगा कि ये दूसरा युग है और तीसरे युग के इवेंट्स से पहले हजारों सालों पहले का समय है, तो उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है. उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि वो इन्हें खुद अपनी अपनी संस्कृति के रूप में मानें और उनके दम पर उनकी दुनिया का पता लगाएं.”

(फोटो क्रेडिट : Instagram @lotronprime)

दूसरे युग में ओर्क्स होने का क्या मतलब है?

दूसरे युग में ओर्क्स होने का क्या मतलब है, इसका जवाब देते हुए वेबर ने कहा, “हमने शुरू से ही तय कर लिया था कि हम इसे एक बहुत ही वास्तविक शो बनाने की कोशिश करेंगे. हमें ये सही लगा कि उनका लुक अलग हो, खतरनाक हो, ज्यादा रॉ हो, जो सेकंड एज में मिडल अर्थ का हिस्सा हो, जहां पहला युग खत्म होता है. जब हम उनसे मिलते हैं, वे अभी तक सेनाओं में संगठित नहीं हुए हैं, वे थोड़े और बिखरे हुए हैं. तो ये बस उनकी पूरी कहानी में एक अलग समय है.”

