आज यानी 25 फरवरी को भारतीय समयानुसार 6:30 बजे से 91वां ऑस्कर अवॉर्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है. फिल्म इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा अवॉर्ड समारोह दुनिया भर में अहमियत रखता है. अबकी बार इस अवॉर्ड फंक्शन में कई नई बातें देखने को मिलेंगी. यूं तो ऑस्कर अवॉर्ड समारोह सेलेब्रिटीज के कई अजीबो-गरीब कारनामों के लिए भी जाना जाता है लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसका किसी को अंदाजा नहीं होगा.साल ऑस्कर अवॉर्ड शो में कोई होस्ट नहीं होगा. बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चयनित होस्ट कॉमेडियन केविन हार्ट को शो के आयोजन से 2 दिनों पहले ही हटा दिए गया. जिसका कारण उनका एक पुराना विवादित ट्वीट बना.इस साल भारत की दावेदारी पेश करने के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म 'village rockstar' को ऑस्कर में भेजा गया था लेकिन असमिया भाषा में बनी निर्देशिका रीमा दास की ये फिल्म ऑस्कर जूरी को प्रभावित नहीं कर पाई.वहीं इसके अलावा इस साल 91वें ऑस्कर अवॉर्ड समारोह में 4 कैटेगरीज को हटा दिया गया है. अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हुए आर्टिस्ट और फिल्मों की लिस्ट आ चुकी है. नॉमिनेशन को देखा जाए तो इस बार के सबसे बड़े दावेदारों में से 'ब्लैक पैंथर', 'वाइस', 'रोमा' और 'बोहेमियन रैपसोह्डी' हैं. आगे देखें ऑस्कर 2019 के सभी दावेदारों की लिस्ट-Cristian Bale - ViceBradley Cooper - A Star Is BornWillem Dafoe - At Eternity's GAteRami Malek - Bohemian RhapsodyViggo Moertensem - Green BookYalitza Aparicio - RomaGlenn Close - The WifeOlivia Colman - The FavouriteLady Gaga - A Star Is BornMelissa Mc Carthy - Can You Ever Forgive Me?BlackKKclansman - Spike LeeCold War - Pawel PawlikowskiThe Favourite - Yorgos LanthimosRoma - Alfonso CuaronVice - Adam McKayBlackPantherBlackKkclansmanBohemian RhapsodyThe FavouriteGreen BookRomaA Star Is BornViceAmy Adams - ViceMarina De Tavira - RomaRegina King - If Beale Street Could TalkEmma Stone - The FavouriteRachel Weisz - The FavouriteThe Ballad of Buster Scruggs - Mary ZophresBlack Panther - Ruth CarterThe Favourite - Sandy PowellMary Poppins Returns - Sandy PowellMary Queen Of Scots - Alexandra ByrneBlack PantherBohemian RhapsodyFirst ManA Star Is BornRomaBlack PantherBohemian RhapsodyFirst ManA Quiet PlaceRomaAnimal BehaviourBaoLate AfternoonOne Small StepWeekendsDetainmentFauveMargueriteMotherSkinBlack Panther - Ludwig GoranssonBlackKKlansman - Terence BlanchardIf Beale Street Could Talk - Nicholas BritellIsle Of Dogs - Alexandre DesplatMary Poppins- Marc ShaimanBlackKKlansman - BArry Alexander BrownBohemian Rhapsody - John OttmanThe Favourite - Yorgos MavropsaridisGreen Book - Patrick J.Don VitoVice - Hank CorwinMahershala Ali - Green BookAdam Driver - Black LansmanSam Elliot - A Star Is BornRichard E Grant - Can You Ever Forgive Me?Sam Rockwell - ViceCapernaum - LebanonCold War - PolandNever Look Away - GermanyRoma - MexicoShoplifters - JapanBlack SheepEnd GameLifeboatA Night At The GardenPeriod. End Of SentenceFree SoloHale County This Morning, This EveningMinding The GapOf Fathers And SonsRBGBlack PantherThe FavouriteFirst ManMary Poppins ReturnsRomaCold WarThe FavouriteNever Look AwayRomaA Star Is BornAvengers: Infinity WarChristopher RobinFirst ManReady Player OneSolo: A Star Wars StoryBorderMary Queen of ScotsViceIncredibles 2Isle Of DogsMiraiRalph Breaks The InternetSpider-Man: Into The Spider-verse"All The Stars" - Black Panther"I'll Fight" - RBG"The Place Where Lost Things Go" Mary Poppins Return"Shallow" - A Star Is Born"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" The Balladof Buster scruggsCapernaumCold WarNever Look AwayRomaShoplifterThe FavouriteFirst ReformedGreen BookRomaViceये भी पढ़ें- शाहरुख खान से राजकुमार राव तक OUT, इन 7 बड़ी फिल्मों को नहीं मिल सका Oscar