Oscar 2022: Amy Schumer ने लियोनार्डो डिकैप्रियो को बताया 'बुजुर्ग'! एक्टर की GF को लेकर कही ये बात

OSCARS 2022: Will Smith ने Chris Rock को स्‍टेज पर जाकर मारा मुक्‍का

OSCAR 2022: एंटरटेनमेंट जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो ऑस्कर अवॉर्ड्स को इस बार तीन एक्टर्स एमी शूमर (Amy Schumer), वांडा साइक्स (Wanda Sykes) और रेजिना हॉल (Regina Hall) ने मिलकर होस्ट किया. एमी शूमर ने शो की शुरुआत ‘द पावर ऑफ द डॉग’ (The Power Of The Dog) जेके सिमन्स (JK Simmons) और Samuel L Jackson पर मजाक के साथ की. कार्यक्रम में, एमी ने शुरुआती मोनोलॉग में मजाक में कहा कि इवेंट के लिए होस्ट के तौर पर एक आदमी को रखने से ज्यादा सस्ता तीन औरतों को रखना था. इसके साथ ही उन्होंने एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की गर्लफ्रेंड पर भी मजाक किया.

एमी शूमर ने कहा कि, ‘लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैं उनके बारे में क्या कहूं. उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए खूब लड़ाई लड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड को हरा भरा प्लैनेट देने के लिए बहुत कुछ किया. क्योंकि, वह थोड़े बूढ़े हैं और उनकी गर्लफ्रेंड जवान हैं. अब तो आप समझ ही गए होंगे.’ ये सुनते ही जेसिका चैस्टन सहित तमाम ऑडियंस हंसने लगी. इसके साथ ही उन्होंने किंग रिचर्ड पर भी चुटकी ली.

एमी शूमर कहती हैं- ‘Lucille Ball के बारे में फिल्म बनाने का आइडिया काफी अजीब है ना. निकोल ये आपकी गलती नहीं है. आप महान हैं.’ इसके बाद एमी ने खुद का मजाक बनाना शुरू कर दिया. वह कहती हैं- ‘एकेडमी अवॉर्ड ने इस बार होस्ट के तौर पर तीन महिलाओं को इसलिए चुना, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना एक आदमी को रखने से कहीं ज्यादा सस्ता था.’

ऑस्कर अवॉर्ड्स की बात करें तो 94वें अकेडमी अवॉर्ड्स (94th Academy Awards) का आयोजन इस बार 27th मार्च को कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थियेटर में किया गया. भारत में इसकी ब्रॉडकास्टिंग 28 मार्च को सुबह 5 बजे से स्टार वर्ल्ड और स्टार मूवीज पर शुरू हुई. जो अब खत्म हो चुका है. इस अवॉर्ड का समापन बेस्ट पिक्चर अवॉर्ड्स के साथ हुआ. इस कैटेगरी में CODA ने ऑस्कर अपने नाम किया. अगले साल मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो के फिर इसी समय पर लौटने की उम्मीद है.

