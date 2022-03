Oscars 2022 Winners List: CODA ने जीता बेस्ट पिक्चर का अवॉर्ड, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का खिताब, देखें Winners LIST

94th Academy Award 2022: कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड 2022 का आगाज हुआ. लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थियेटर में विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया. ऑस्कर 2022 में ड्यून के साथ ही CODA का भी दबदबा देखने को मिला. शो को इस बार तीन महिला एक्ट्रेसेस ने होस्ट किया. इनमें एमी शूमर, (Amy Schumer), वांडा साइक्स (Wanda Sykes) और रेजिना हॉल (Regina Hall) के नाम शामिल हैं. ड्यून ने एक नहीं बल्की 6 कैटेगरी में बाजी मारी है.

इस दौरान सबकी नजर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर के अवॉर्ड पर टिकी रही. जिसमें बेस्ट एक्टर की रेस में विल स्मिथ तो वहीं बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में CODA ने बाजी मारी. इसके साथ ही अवॉर्ड शो में रशिया-यूक्रेन वार में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया गया. इस बार अवॉर्ड शो कई मायनों में खास रहा. ऑस्कर अवॉर्ड शो में इस बार किस-किसने किस कैटेगरी में बाजी मारी, आइये आपको बताते हैं.

ऑस्कर अवॉर्ड 2022 लिस्ट

बेस्ट एक्टर- विल स्मिथ (King Richards)

बेस्ट एक्ट्रेस- जेसिका चेस्टन (The Eyes Of Tammy Faye)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- ट्रॉय कोत्सूर (CODA)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- एरियाना डि बोस (West Side Story)

बेस्ट फिल्म- CODA

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री- द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म- एनकैंटो

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म- द लॉन्ग गुडबॉय

बेस्ट एनिमेशन शॉर्ट फिल्म- द विंडशील्ट वाइपर

बेस्ट डायरेक्टर- जैन कैंपियन (The Power Of The Dog)

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म- ड्राइव माई कार

बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइल- द आईज ऑफ टैमी फाये

DUNE का जलवा

बेस्ट म्यूजिक- ड्यून (Dune)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- ड्यून

बेस्ट विजुअल इफेक्ट- ड्यून

बेस्ट साउंड- ड्यून

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

बेस्ट फिल्म एडिटिंग- ड्यून (Dune)

