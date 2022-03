विल स्मिथ (Will Smith) का 94वें अकेदमी पुरस्कार (94th Academy Awards) के आयोजन दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) को सरेआम थप्पड़ जड़ देना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हॉलीवुड एक्टर और ऑस्कर विनर विल स्मिथ के खिलाफ ऑस्कर एकेडमी ने अनुशासनात्‍मक कार्यवाही शुरू (Academy started disciplinary proceedings against Will Smith) कर दी है. इस घटना के बाद हालांकि अकेडमी ने ट्वीट कर कहा था कि वो किसी भी रूप की हिंसा को स्वीकार नहीं करती है.

विल स्मिथ (Will Smith) ने 27 मार्च को लॉस एंजिलिस के डॉल्बी थियेटर में हुए ऑस्कर अवॉर्ड में पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) की हेयर लॉस प्रॉब्लम पर होस्ट क्रिस रॉक (Chris Rock) के जोक पर स्मिथ गुस्से से लाल हो गए और उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया था. इस थप्पड़कांड के बाद उन्हें बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला तो उन्होंने अपनी हरकत के लिए स्टेज पर माफी मांगी और फिर सोशल मीडिया पर भी एक लंबा पोस्ट लिखकर माफी मांगी थी, लेकिन इस ऐसा लगता हैं कि ऑस्कर एकेडमी इस घटना के बाद उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है.

विल स्मिथ ने इवेंट से बाहर जाने से कर दिया था इंकार

एकेडमी की तरफ से इस घटना के बाद ही ये साफ कर दिया गया था कि इस तरह कि घटनाओं के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विल स्मिथ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जिसके बाद अब मामले का एकेडमी ने संज्ञान में ले लिया है. एकेडमी की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस घटना के बाद विल स्मिथ से कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन विल स्मिथ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

कैलिफॉर्निया कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई

इसके एक दिन बाद, यानी 28 मार्च को एकेडमी ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि वो विल स्मिथ की हरकत की निंदा करती है. एकेडमी ने आधिकारिक जांच का ऐलान करते हुए कहा था कि हमने आधिकारिक तौर पर घटना का रिव्यू शुरू कर दिया है और हम अपने नियमों, स्टैंडर्ड के मानकों और कैलिफॉर्निया कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे और परिणामों का पता लगाएंगे.

Tags: Hollywood, Hollywood stars, Oscar Awards