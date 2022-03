Oscars 2022: भारत की ओर से नॉमिनेट हुई 'राइटिंग विद फायर', जानें इस डॉक्यूमेंट्री की खासियत

94th Academy Awards: 94वें अकेडमी अवॉर्ड्स (94th Academy Awards) का आगाज हो चुका है, जिसके लिए सेलेब्स ही नहीं आम लोग भी काफी एक्साइटेड होते हैं. विनर्स की सिलेक्शन प्रक्रिया में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के 9847 सदस्यों ने 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 276 फिल्मों के लिए अपना वोट डाला. इस साल ऑस्कर में द पावर ऑफ द डॉग का बोलबाला है, जिसे 12 नॉमिनेशन मिले हैं. फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच और कर्स्टन डंस्ट मुख्य भूमिका में हैं. वहीं भारत की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री का नाम भी ऑस्कर नॉमिनेशन्स में शामिल है. भारत की ओर से नॉमिनेट हुई ये डॉक्यूमेंट्री है ‘राइटिंग विद फायर’.

इस डॉक्यूमेंट्री से देश को खासी उम्मीद है. राइटिंग विद फायर पत्रकारिता पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है, जो ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट हुई है. इस डॉक्यूमेंट्री को इससे पहले सनडांस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल ज्यूरी अवॉर्ड मिल चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह डॉक्यूमेंट्री अभी तक 12 इंटरनेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर चुकी है.

राइटिंग विद फायर का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने किया है. ये दोनों के करियर की पहली डॉक्यूमेंट्री है. खास बात ये है कि इसे ग्लोबल लेल पर खसा पसंद किया जा रहा है. राइटिंग विद फायर में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों और संघर्ष की कहानी दिखाई गई है. अब क्योंकि यह फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हई है तो पूरा देश इससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

बता दें, 94 एकेडमी अवॉर्ड का आयोजन लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थियेटर में हो रहा है. भारतीय दर्शक स्टार वर्ल्ड और स्टार मूवीज के जरिए ऑस्कर देख सकेंगे. इस बार इसे कॉमेडियन एमी शूमर, वांडा साइक्स और रेजिना हॉल मिलकर होस्ट कर रहे हैं. वहीं सिंगर बेयोंसे और बिली इलिश ऑस्कर में अपने गीतों से समा बांधेंगी. Pitchfork के अनुसार 40 वर्षीय सिंगर एकेडमी अवॉर्ड में अपना गाना Be Alive गाती नजर आएंगी. वहीं बिली इलिश No Time To Die के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करेंगी.

