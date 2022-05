पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मायूसी, 5 फिल्मों पर पड़ी Doctor Strange 2 की मार तो सरकार से लगाई मदद की गुहार

मार्वल स्टूडियो (Marvel Studio) की फिल्म ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the Multiverse Of Madness) दुनियाभर छा गई है. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी इस फिल्म का क्रेज छाया हुआ है. इस फिल्म की वजह से ईद पर रिलीज हुई पांच पाकिस्तानी फिल्मों को जबरदस्त नुकसान हुआ है. पाकिस्तानी दर्शक लॉलीवुड की फिल्मों की बजाय ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ को अधिक देखना पसंद कर रहे हैं, इसलिए हॉलीवुड की इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिल रहा है. इससे लिए एक्टर्स और फिल्ममेकर सदमे में आ गए हैं.

‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ की ताबड़तोड़ कमाई ने पाकिस्तानी फिल्ममेकर्स को परेशान कर दिया है. कोरोना महामारी की वजह से काफी दिक्कत में रही पाक फिल्म इंडस्ट्री को ईद के मौके पर राहत की उम्मीद थी. इसलिए ईद के मुबारक मौके पर ‘घबराना नहीं है’ समेत 5 फिल्में रिलीज की गईं.

‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ ने बिगाड़ा खेल

पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को इन 5 फिल्मों से काफी उम्मीद थी, ये फिल्में अच्छा कलेक्शन भी कर रही थीं लेकिन ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ ने रिलीज होते ही सारा खेल बिगाड़ दिया. हालत ये है कि ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ के आगे अपने देश की फिल्मों को स्क्रीन मिलना भी मुश्किल हो गया है. ईद के मौके पर पाकिस्तान में 4 उर्दू और 1 पंजाबी फिल्म रिलीज हुई थी. इन फिल्मों को हॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है. ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ को लेकर दर्शकों का क्रेज इस कदर है कि कहीं 50 फीसदी तो कहीं सौ फीसदी स्क्रीन पर हॉलीवुड फिल्म का कब्जा है.

एक्ट्रेस निदा यासिर ने की पाकिस्तानी फिल्ममेकर्स की तारीफ

पाकिस्तानी एक्ट्रेस निदा यासिर ने इंस्टा पोस्ट में लिखा है ‘पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स जुर्रत औऱ बहादुरी का मुजस्मा हैं जो इन हालात में भी फिल्में बना रहे हैं. इंग्लिश फिल्म के समय पाकिस्तानी फिल्म को उतारना ज्यादती है’.

एकजुट होने की लगाई गुहार

इसके अलावा निदा यासिर ने पाकिस्तानी फिल्मों की अनदेखी पर आवाज उठाते हुए कहा हैं कि हम सभी को अपनी इंडस्ट्री को बड़ा और बेहतर बनाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा. हम सब रिस्क कर हैं और वक्त आ गया है एक साथ खड़े होने का’.

सरकार से इसका हल निकालने की लगाई गुहार

मीडिया की खबरों के अनुसार तगड़ा नुकसान झेल रहे पाकिस्तान फिल्ममेकर्स ने अपनी इस समस्या को लेकर प्रेस कांफ्रेंस भी आयोजित किया. पाकिस्तान ने एंटरटेनमेंट मिनिस्ट्री से फिल्ममेकर्स को काफी शिकायत है. इनका कहना है कि हमारे पास रिजर्वेशन हैं और सरकार से हमारी अपील है कि इस समस्या का हल निकाले. विदेशी फिल्मों को तवज्जों देने की वजह से पाकिस्तानी दर्शकों को अपने देश की फिल्मों से दूर किया जा रहा है.

