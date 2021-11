प्र‍ियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपने नाम के पीछे से अपने ‘जोनास’ सरनेम हटाने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में हैं. फैंस के बीच ये चर्चा गर्म है कि प्र‍ियंका और न‍िक (Nick Jonas) के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. इसी बीच नेटफ्ल‍िक्‍स पर ‘जोनास बदर्स’ (Jonas Brothers) को रोस्‍ट करने वाला शो ‘द जोनास ब्रदर्स फैमली रोस्‍ट’ (The Jonas Brothers Family Roast) र‍िलीज हो चुका है. जोनास ब्रदर्स के फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में शो के दौरान प्र‍ियंका चोपड़ा अपने पति और दोनों देवरों की जमकर ख‍िल्‍ली उड़ाते हुए और उन्‍हें रोस्‍ट करते हुइ नजर आईं. नेटफ्ल‍िक्‍स पर र‍िलीज हुए इस शो में केव‍िन, जो और न‍िक जोनास की पत्‍नियां यानी डेन‍ियल जोनास, सोफी टर्नर और प्र‍ियंका चोपड़ा भी उनके साथ नजर आईं.

प्र‍ियंका चोपड़ा इस रोस्ट में अपने पति न‍िक जोनास के एक्टिंग करियर का मजाक बनाते हुए द‍िखीं. प्रियंका ने कहा हम दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं. न‍िक मुझे सिखाते हैं कि टिक-टोक का इस्तेमाल कैसे करना है, जबकि मैं उन्हें द‍िखाती हूं की एक सफल एक्टिंग करियर कैसा नजर आता है. प्र‍ियंका की ये बात सुन न‍िक ने अपना चेहरा ही छ‍िपा ल‍िया जबकि ऑडियंस और उनके भाई जोर-जोर से हंसने लगे. बता दें कि ह‍िंदी फिल्‍मों से लेकर हॉलीवुड के ‘मैट्रिक्‍स 4‘ जैसे प्रोजेक्‍ट्स तक, प्र‍ियंका के पास कई बड़े प्रोजेक्‍ट हैं ज‍बकि न‍िक ‘जुमांजी’ फ्रेंचाइजी के छोटे से रोल में नजर आए थे.

पति के साथ जेठों की भी उड़ाई ख‍िल्‍ली

प्रियंका इस रोस्‍ट में अपने जेठों यानी केव‍िन और जो की भी खिल्ली उड़ाती हैं. वह कहती हैं कि यह तीनों भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए काफी क्यूट लगते हैं. हालांकि यह लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव बने रहते हैं पर तीनों मिलकर भी इतने फॉलोअर इकट्ठे नहीं कर पाए जितने प्रियंका के अकेले इंस्टाग्राम पर हैं. प्रियंका के वर्तमान में इंस्टाग्राम पर 70 मिलीयन फॉलोअर्स हैं.

