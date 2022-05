प्रियंका चोपड़ा को निक जोनास ने दिया स्पेशल GIFT, फोटो शेयर कर बोलीं- Best Husband Ever

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सिटाडेल’ ( Citadel) की शूटिंग कर रही हैं और लगातार सेट से फिल्म की तस्वीरों को फैंस के लिए शेयर कर रही हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक्टिव ‘देसी गर्ल’ ने हाल ही में तस्वीर शेयर की है, जिसमें दिन भर की वर्क सेल्फी के बाद प्रियंका एक कूल तस्वीर (Priyanka Chopra New Post) शेयर की है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने खास कैप्शन लिखकर पति निक जोनास को बेस्ट हसबैंड (Priyanka Chopra says nick Jonas is Best Husband) बताया है.

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को पति निक जोनास (Nick Jonas) द्वारा दिए गए स्पेशल गिफ्ट को दिखाया है, जिसको पाने के बाद वह बेहद खुश हैं.

‘देसी गर्ल’ ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें आप देखेंगे कि प्रियंका एक गाड़ी में बैठी हैं. गाड़ी में मिसेज जोनस भी लिखा है. प्रियंका ने गाड़ी से मैचिंग आउटफिट पहना है. तस्वीर शेयर कर प्रियंका ने लिखा, ‘अब ये हुई न राइड. थैंक्यू निक जोनस हमेशा मेरी मदद करने के लिए. बेस्ट हसबैंड.’ प्रियंका खुद इस गाड़ी को ड्राइव करके जा रही हैं.

निक ने प्रियंका को सेट तक जाने के लिए ये गाड़ी गिफ्ट की है. निक ने ये इसलिए गिफ्ट दी है ताकि प्रियंका को सेट तक जाने के लिए किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े या फिर वह खुद इस कूल गाड़ी में बैठकर सेट पर जाएं.

आपको बता दें कि सिटाडेल, अमेजॉन प्राइम की सीरीज है. प्रियंका काफी दिनों से इसकी शूटिंग कर रही हैं. इसमें वह ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ एक्टर रिचर्ड मैडन के साथ नजर आएंगी. ये एक साइंस फिक्शन शो है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड प्रोजेक्ट की बात करें तो वह फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म ‘जी ले जरा’ में कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट के साथ काम करती दिखाई देंगी.

