OMG...रैपर लिल उजी वर्ट के माथे से फैंस ने निकाल दिया 175 करोड़ रुपए का डायमंड, बहते खून के साथ तस्वीरें हुईं वायरल

अमेरिकी रैपर लिल उजी वर्ट (American Rapper Lil Uzi Vert) ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके माथे पर लगे हुए डायमंड को उनके फैंस ने निकाल दिया था. लिल उजी के माथे पर इम्प्लांट किए गए डायमंड की कीमत 24 मिलियन डॉलर यानी 175 करोड़ रुपये है. लील ने बताया कि इस जुलाई में हुए रोलिंग लाउड फेस्ट में जब वह फैंस के बीच में जंप किया, तब ये हादसा उनके साथ हुआ था.

लिल उजी वर्ट ( Lil Uzi Vert Diamond) ने जे-जेड के 40/40 क्लब की 18वीं एनिवर्सरी पर पिछले महीने टीएमजेड से बात करते हुए कहा, ‘मैं रोलिंग लाउड में एक शो कर था और मैं भीड़ में कूद गया और उन्होंने इसे (डायमंड) बाहर निकाल दिया.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे पास अभी भी हीरा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है.’ जबकि उनके फैंस को लग रहा है कि लिल उजी ने उस कीमती डायमंड को हटा दिया, क्योंकि वह कई बार बिना डायमंड के स्पॉट हुए थे.

रैपर लिल उजी का असली नाम सिमेरे बायसिल वुड्स है. उन्होंने सबसे पहले जनवरी में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने हीरे के बारे में बात करना शुरू किया था. लिल उजी ने शेयर किया कि उन्होंने सालों तक पैसे बचाए थे ताकि वह अपने पसंदीदा डिजाइनर इलियट एलियंट से ज्वैलरी पीस खरीद सकें.

लिल उजी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मैं सालों से इलियट से नैचुरल पिंक डायमंड के लिए भुगतान कर रहा हूं. इस एक पत्थर की कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं 2017 से इसके लिए भुगतान कर रहा हूं. यह पहली बार था जब मैंने एक नैचुरल पिंक डायमंड देखा. मेरे चेहरे पर बहुत सारे एम हैं.’

At rapper Lil Uzi Vert, fans tore a diamond from his forehead. During the performance, as the rapper jumped into the crowd from the stage, fans pulled out a $ 24 million jewel inserted into his forehead.

