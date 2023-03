Video: ऑस्कर अवॉर्ड गोज टू...'नाटु नाटु' और खुशी में झूम उठे रामचरण-जूनियर NTR, दीपिका हो गईं भावुक

मुंबई. बिग स्क्रीन पर एक के बाद एक बेस्ट सॉन्ग डिस्प्ले…अपना नाम सुनने की बैचेनी… फिर ‘नाटु नाटु’ का नाम… और खुशी में रामचरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) का एक दूसरे को गले लगाना… कुछ ऐसा ही हुआ आज सुबह डॉल्बी थिएटर में. सोमवार का दिन भारतीय मनोरंजन की दुनिया के लिए खास कहा जा सकता है. ऑस्कर अवॉर्ड 2023 (Oscar Award 2023) में भारतीयों का जलवा रहा. बेस्ट शॉर्ट डॉक्युमेंट्री, बेस्ट सॉन्ग और दीपिका पादुकोण का दिलकश अंदाज अवॉर्ड सेरेमनी का टॉकिंग पॉइंट बन गया.

सोमवार अल सुबह से ही ऑस्कर अवॉर्ड 2023 को लेकर चर्चा बनी हुई थी. सबसे पहले जब बेस्ट शॉर्ट डॉक्युमेंट्री के लिए ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ के नाम की घोषणा हुई तो सभी के दिल खुशी से भर गए. इसके बाद एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ के गाने ‘नाटु नाटु’ को लेकर उम्मीदें और बढ़ गईं. इसके बाद जैसे ही ‘नाटु नाटु’ के बेस्ट सॉन्ग की घोषणा हुई तो डॉल्बी थिएटर का माहौल पूरी तरह से बदल गया.

रामचरण और जूनियर एनटीआर का खास पल

एमएम किरावनी के संगीत से सजा ‘नाटु नाटु’ गाना पूरी ‘आरआरआर’ फिल्म की टीम के लिए खास है. अब तक इस गाने को कई अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. अब इस खास गाने को ऑस्कर भी मिल गया है. ऑस्कर मिलने का एक खास वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह खुशियों भरा पल दिख रहा है, जब ‘बेस्ट सॉन्ग’ के नाम की घोषणा होती है और ‘आरआरआर’ के लीड एक्टर्स राम चरण और जूनियर एनटीआर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं. पूरे हॉल में ‘नाटु नाटु’ गूंजने लगता है.

Finally Charan and Tarak’s reactions to #RRR winning #Oscars for Best Song! You worked so hard @AlwaysRamCharan and @tarak9999.

Upasana is the real MVP.#NaatuNaatuForOscars #RRRmovie #RamCharan #JrNTR @mmkeeravaani @boselyricist @ssrajamouli pic.twitter.com/2Yk4q56crJ

— N.N (@Noori_NN) March 13, 2023