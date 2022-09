पाकिस्तान की हालत देखकर पसीजा एंजेलिना जोली का दिल, बोलीं- 'दुनिया के लिए है चेतावनी'

भीषण के बाद बाढ़ में दबी सांस ले रहे पाकिस्तान की हालत पस्त है. लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं. पाकिस्तान की सरकार, तमाम प्रशासन और सहायता के बाद भी बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है.

ऐसे संकट के समय में अभिनेत्री एंजेलिना जोली पाकिस्तान के दौरे पर हैं. पाकिस्तान पहुंचकर एंजेलिना जोली ने हालातों का जायजा लिया है. साथ ही उन्होंने इसे एक भयानक मंजर करार दिया है. एंजेलिना ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी नहीं देखी है.

हजारों लोगों पर मंडरा रहा संकट

पाकिस्तान पहुंची एंजेलिना ने कहा ‘मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा. मैं पहले भी पाकिस्तान आ चुकी हूं. यहां के लोगों की उदारता मुझे खूब भाती है. पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं है. हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी छोटे देशों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, बावजूद इसके कि वे अन्य देशों की तुलना में पर्यावरण को कम हानी पहुंचाते हैं. पाकिस्तान कुदरत की मार को झेल रहा है. इस त्रासदी में लोगों की जानें जा रही हैं. मैं इस संकट के समय में आपके साथ हूं. साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करूंगी. अगर इस समय पाकिस्तान को मदद नहीं मिलती है तो हजारों लोगों की जान खतरे है. बच्चे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं’.

दुनिया के लिए खतरे की घंटी

एंजेलिना जोली ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान की बाढ़ को दुनिया के लिए अलार्म वेल बताया है. एंजेलिना ने कहा, ‘पर्यावरण तेजी से बदल रहा है. इसके नतीजे हमारे सामने हैं. अब इसका इंतजार नहीं बचा है, बल्कि यह हमारे सामने है. एक मानवतावादी के नाते हम त्रासदी को देखते ही उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं. हम फिर से सब ठीक करने के उपाय खोजने लगते हैं. यहां लगातार लोगों को बचाने के उपाय किए जा रहे हैं. आर्मी लगातार लोगों को संकट से बचा रही है. मैंने भी कई जगह जाकर देखा और मुझे लगा कि अगर इन लोगों को सही समय पर पर्याप्त मदद नहीं मिलती है तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है’.

“I’ve never seen anything like this,” Angelina Jolie says on #Pakistan flood devastation.

“If enough aid doesn’t come, they wont make it, too many children, so malnourished… winter is coming..I’m overwhelmed but i don’t feel its fair to say that because i am not living in this” pic.twitter.com/uY2k1123jS

— Mehreen Zahra-Malik (@mehreenzahra) September 21, 2022