हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरॉन स्टोन 18 साल में हो गई थीं प्रेग्नेंट, दूसरे स्टेट जाकर कराया था अबॉर्शन

(फोटो साभारः Instagram/sharonstone)

हाल में हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरॉन स्टोन (Sharon Stone) की किताब रिलीज हुई है. इसमें उन्होंने अपने जीवन के तमाम किस्से बड़ी बेबाकी से बयां किए हैं. किताब का नाम है- ‘द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस’ (The Beauty of Living Twice). इस किताब में एक्ट्रेस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. संस्मरण में उन्होंने बताया है कि वह 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थीं. उस समय शेरॉन हाई स्कूल में थीं. शेरॉन अपनी इस किताब की वजह से चर्चा में हैं. शेरॉन ने किताब में बताया है कि वह 18 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ गई थीं. दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई थीं. उन्होंने अब तक यह बात छिपाई हुई थी, लेकिन अब अपनी किताब के जरिए इसका खुलासा किया है. प्रेग्नेंट होने के बाद शेरॉन अपने बॉयफ्रेंड के साथ अबॉर्शन कराने के लिए दूसरे स्टेट गई थीं, क्योंकि उनके स्टेट में अबॉर्शन को लेकर नियम काफी कड़े थे. तब शेरॉन पेन्सिलवेनिया में रहती थीं और अबॉर्शन कराने ओहायो गई थीं.इसके पहले शेरॉन ने अपने बचपन की एक घटना का जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि जब वह 11 साल की थीं, तब उनके नाना क्लैरेंस लॉसन उनके साथ छेड़खानी करते थे. उन्होंने बताया है कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि उनकी बहन केलि के साथ भी छेड़छाड़ करते थे. शेरॉन जब 14 साल की हुईं तो एक दिन उनके नाना की मौत हो गई. जब उन्होंने और उनकी छोटी बहन ने नाना की डेडबॉडी देखी, तब वे दोनों काफी खुश हुईं और राहत की सांस ली.फिल्म 'बेसिक इंस्टिंक्ट' की वजह से चर्चित रहीं इस एक्ट्रेस ने अपनी किताब में अपनी ब्रेस्ट सर्जरी को लेकर भी चौंका देने वाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि जब वो अपनी ब्रेस्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गई थीं, तब डॉक्टर ने बिना पूछे ही उनकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ा दिया था. दरअसल, शेरॉन को ट्यूमर था, इस ट्यूमर को हटवाने के लिए उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई थी. एक्ट्रेस ने कहा कि सर्जरी के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ है.