Shawn Mendes के फैंस शॉक्ड! 24 साल के हॉलीवुड सिंगर 50 साल की डॉक्टर जॉसलीन मिरांडा को कर रहें डेट?

हॉलीवुड 24 साल के सिंगर शॉन मेंडिस (Shawn Mendes) की जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं. अपने गानों के लिए फेमस शॉन को लेकर अफवाह है कि 50 साल की डॉक्टर जॉसलीन मिरांडा (Jocelyne Miranda) को डेट कर रहे हैं. कुछ दिन पहले भी शॉन और जॉसलीन को लॉस एंजेसिल में लंच करते दिखाई दिए थे. ऐसा माना जा रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. सिंगर के फैंस को इस खबर के सामने आने के बाद बड़ा झटका लगा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉलीवुड सिंगर शॉन मेंडिस और डॉक्टर जॉसलीन मिरांडा के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं. दोनों को हाल ही में एक दूसरे का हाथ थामे, गले लगाते हुए देखा गया. इनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ऐसी तस्वीरें और वीडियोज देखकर सिंगर के फैंस सदमें में हैं. यूं तो बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ छोटी उम्र के लड़कों के डेट करने की खबर नई नहीं हैं बल्कि अब तो आम बात होती जा रही है. बावजूद इसके शॉन के कुछ फैंस इसे मानने से इनकार कर रहे हैं.

शॉन मेंडिस करीब 2 साल तक सिंगर कैमिला कैबेलो को डेट करने के बाद हाल ही में अलग हुए हैं. हालांकि दोनों दोस्त हैं लेकिन रिश्ते में नहीं हैं. ट्विटर पर शॉन के फैंस का कहना है कि डॉक्टर जॉसलीन मिरांडा काफी समय से सिंगर के साथ है, दोनों अच्छे दोस्त हैं.

No she’s his doctor and are just close. She’s Justin Bieber’s doctor too, who also has a close relationship with her. She also has a boyfriend lol.

— Meghan ♰ (@holy_kidrauhl) November 24, 2022