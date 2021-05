नॉन-बाइनरी हैं सिंगर डिमी लोवाटो, वीडियो शेयर कर किया चौंकाने वाला खुलासा

View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

सिंगर डेमी लोवाटो (Demi Lovato), जो एलजीबीटीक्यू अधिकारों के मुखर अधिवक्ता के रूप में जानी जाती हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. वह खुद नॉन-बाइनरी (Demi Lovato Comes Out As Non Binary) के रूप में सामने आईं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है. नॉन-बाइनरी का मतलब क्वीर जेंडर के लोग होते हैं, जिनकी पहचान न तो मेल और न ही फीमेल में होती है.डेमी लोवाटो (Demi Lovato) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर फैंस के साथ अपने नॉन-बाइनरी होने का खुलासा किया है. उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- 'हर रोज हम सुबह उठते हैं, हर दिन हमें मौका मिलता है कि हम वो करें जो हम करना चाहते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं. मैंने सब कुछ आज तक आपसे शेयर किया है आपने अच्छा, बुरा और उसके बीच का सबकुछ देखा है.सिंगर ने आगे कहा, आज वह दिन है जब मैं अपनी जिंदगी का और बड़ा हिस्सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूं. मैं इस बात को बताते हुए बेहद खुश हूं कि मेरी पहचान नॉन-बाइनरी के रूप में है और मैं आधिकारिक रूप से अपने प्रोनाउन को They/Them में बदल रही हूं. यह बहुत सारी हीलिंग और खुद पर काम करने से हो पाया है.डेमी ने आगे कहा कि मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रही हूं और खुद को एक प्रवक्ता और एक्सपर्ट नहीं समझती हूं. आपके साथ यह बात शेयर करने से मैं अपनी जिंदगी का एक नाजुक हिस्सा आपको दे रही हूं. ये उन लोगों के लिए मैं कर रही हूं जो अपने अपनों के साथ अपनी असलियत को शेयर नहीं कर पाते.आपको बता दें कि डिमी तब चर्चाओं में आई थी जब उनकी Max Ehrich संग सगाई टूटी थी. तभी उन्होंने पनी सेक्सुअलिटी के बारे में बड़ा साइन दिया था और सोचने पर मजबूर किया. मैक्स संग डिमी लोवाटो का रिश्ता साल 2020 में शुरू हुआ था. दोनों की सगाई जुलाई में हुई थी और सितम्बर में वह अलग हो गए थे.