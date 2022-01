Jason Derulo ने खुलेआम दो लोगों पर किया हमला, हथकड़ी में नजर आए अमेरिकन सिंगर

मशहूर सिंगर जेसन डेरुलो (Singer Jason Derulo) का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है. यह वीडियो उनके किसी गाने का नहीं है बल्कि मारपीट का है. बीते मंगलवार को जेसन ने लास वेगास एक कैसीनो (Vegas Casino) की लॉबी में दो लोगों पर हमला कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जेसन को गाली भी दे रहा है और उन्हें ‘अशर’ (Usher) कहा. टीएमजेड (TMZ Video) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो क्लिप में भीड़ में से कोई चिल्लाते हुए कहता है, ‘अयो, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा.’ और एक दूसरा शख्स गंदी गाली देता हुआ सुनाई देता है.

आखिर जेसन ने क्यों हमला किया

वीडियो देखकर कर लग रहा है कि वह शख्स रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ‘अशर’ (Usher) को गाली दे रहा है. साथ ही यह कहा जा रहा है कि उसने जेसन डेरुलो (Jason Derulo) को अशर समझ लिया. वहीं जेसन को लगा कि वह उसे गाली दे रहा है. शायद इसी बात पर जेसन गुस्से से भड़क उठे और सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कथित तौर पर उस शख्ख को घूंसा मारा. जेसन को हमला करता देख, आसपास मौजूद बॉडीगार्ड और दूसरे लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश की. यह भी माना जा रहा है कि डेरुलो, अपनी तुलना अशर से किए जाने पर गुस्से से भर गए थे.

Jason Derulo Fights Two Guys Who Mistook Him for the Singer Usher. https://t.co/PlBaHeqgHL

— TMZ (@TMZ) January 4, 2022