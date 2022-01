Spider Man: No Way Home ने तोड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड! फिल्म ने अबतक की इतने करोड़ की कमाई

BOX OFFICE पर 'Spider-Man: No Way Home' का हंगामा, जानें अब तक का पूरा कलेक्शन

Spider-Man: No Way Home: 1 अरब डॉलर कमाई कर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा रिकॉर्ड

हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर-मैन : नो वे होम’ (Spider- Man : No Way Home) इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस फिल्म का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म ने बिजनेस के मामले में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. मार्वल स्टूडियोज की फिल्म ‘स्पाइडर-मैन : नो वे होम’ भारत में अबतक 200 करोड़ (Spider- Man : No Way Home Box Office Collection) से अधिक की कमाई चुकी है और इसी के साथ यह फिल्म साल 2021 में देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई से सभी हैरान हैं, जबकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘83’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई.

पहले 10 दिन में ही कमा लिए थे 100 करोड़

टॉम हॉलैंड (Tom Holland) स्टारर फिल्म ‘स्पाइडर-मैन : नो वे होम’ 16 दिसंबर 2021 (Spider- Man : No Way Home Release Date) को भारत में रिलीज हुई थी. फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट था. इस फिल्म को लेकर भारतीय दर्शकों में किस कदर दीवानगी थी कि इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि दर्शकों ने एडवांस में ही टिकट बुक कर लिए थे. रिलीज के पहले 10 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ की धुआंधार कमाई कर ली थी. यह फिल्म ऐसे वक्त में कामयाब हुई है, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ‘पुष्पा’ और ‘83’ जैसी फिल्में भी थिएटर्स में लगी हुई हैं.

फैंस में है जबरदस्त क्रेज

मशहूर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फिल्म के बिजनेस के आंकड़े जारी किए हैं. उन्होंने ट्वीट किया है कि स्पाइडर-मैन ने 200 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. नए साल के वेकेसन और वीकेंड्स पर फिल्म ‘पुष्पा’ और ‘83’ जैसी फिल्मों के लगे होने के बावजूद लोग स्पाइडर मैन को देख रहे हैं.

तीसरे हफ्ते में भी हुई धुआंधार कमाई

तरण आदर्श ने फिल्म के तीसरे हफ्ते की कमाई के बारे में बताया है. बीते शुक्रवार को फिल्म ने 3 करोड़, शनिवार को 4.92 करोड़ और रविवार को 4.75 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की अबतक की कमाई को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह आगे भी बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करती रहेगी.

तीसरे हफ्ते में भी रही फिल्म की जोरदार कमाई(फोटो twitter/@taranadarsh)

पुराने विलेन की हुई है वापसी

फिल्म में पुराने सभी विलेन की वापसी हुई. ऐसे में इसे लेकर दर्शकों में कुछ ज्यादा ही क्रेज देखने को मिला. टॉम हॉलैंड की इस फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच भी नजर आए. जहां टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रोल में हैं, वहीं बेनेडिक्ट और डॉ स्ट्रेंज भी लीड रोल में हैं. बता दें फिल्म ‘स्पाइडर मैन: नो वे होम’ को भारत में चार भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया गया है.

Tags: Spider Man No Way Home