Spider-Man No Way Home Box Office Day 3: टॉम हॉलैंड की फिल्म ने दिखाया दम, 3 दिनों में कमाए इतने करोड़

'Spider-Man: No Way Home' की आंधी में उड़ा BOX OFFICE, जानें पहले दिन की कमाई

मुंबई: ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ (Spider-Man No Way Home box office collection day 3) ने अपने रिलीज के बाद से दुनियाभर के सिनेमाघरों में अपना दबदबा बनाया हुआ है. फिल्म ने भारत में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे भारतीय दर्शकों में इसकी दीवानगी समझी जा सकती है. फिल्म ने रिलीज के शुरुआती 3 दिनों में 79.14 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन (Spider-Man No Way Home net collection) किया है.

‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ ने तीसरे दिन किया 26 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म की बीते 3 दिनों की कमाई के बारे में बताया है. ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन भी अच्छा कलेक्शन करते हुए बता दिया है कि लोगों में फिल्म को लेकर दीवानगी जल्दी खत्म नहीं होने वाली. फिल्म ने शनिवार 18 दिसंबर को 26.10 करोड़ रुपये की कमाई की है.

‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ रविवार 19 दिसंबर को और बेहतर कमाई कर सकती है. (Twitter@taran_adarsh)

तरण आदर्श ने ट्वीट किया है, ‘स्पाइडरमैन का तीसरे दिन भी दबदबा रहा. फिल्म ने महामारी के इस दौर में बिना किसी फेस्टिव माहौल के शनिवार को 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. आज संडे को और बेहतर कमाई की उम्मीद है.’

परफॉर्मेंस होगी और बेहतर

ट्रेड एनालिस्ट ने कमाई के बारे में आगे बताया, ‘गुरुवार को फिल्म ने 32.67 करोड़ रुपये की कमाई की. शुक्रवार को 20.37 करोड़ रुपये कमाए और कल शनिवार को 26.10 करोड़ रुपये की कमाई की. इस तरह, फिल्म का बीते तीन दिनों में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 79.14 करोड़ रुपये का रहा. भारत में ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है- 100.84 करोड़.’

‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ की भारत में अब तक की कमाई से साफ हो गया है कि यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी. यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लेटेस्ट पेशकश है, जो 16 दिसंबर को भारत में रिलीज हुई थी. यह स्पाइडरमैन फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है.

