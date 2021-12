Spider Man No Way Home: लोगों का क्रेज देख बदली सिनेमाघरों की टाइमिंग, सुबह 4 बजे से देख सकेंगे 'स्पाइडर मैन'

Spider Man No Way Home की एडवांस बुकिंग ने उड़ाए होश, इंडिया में कई जगह 2200..

मार्वल स्टूडियो की ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ (Spider Man No Way Home) भारत में 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है. आपको जानकर हैरानी होगी हॉलीवुड की ये फिल्म अमेरिका समेत पूरी दुनिया में 17 दिसंबर को यानी एक दिन बाद रिलीज होगी. इस साल के मिड में फिल्म का ट्रेलर लीक होने से लेकर अबतक भारतीय ऑडियंस पर इसका खुमार चढ़ा हुआ है. फिल्म ने बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ ( (Spider Man No Way Home Release Timing) अभी तक रिलीज भी नही हुई है, लेकिन कई सिनेमाघरों में इसके टिकट एडवांस में ही हाउसफुल हो गए हैं. इस बीच इससे जुड़ा एक और अपडेट आया है. फिल्म के प्रति लोगों को दीवानगी देखते हुए कई शहरों में शो की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं. मुंबई के एक सिनेमाघर में ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ का पहला शो सुबहर 4 बजे से रखा गया है. फिल्म की स्क्रीनिंग सुबह 4.15 बजे से शुरू होगी.

सुबह 5 बजे का पहला शो

वहीं, मुंबई से सटे ठाणे में ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ (Spider Man No Way Home First Show Timing) का पहला शो सुबह 5 बजे से दिखाया जाएगा. खास बात यह है कि इस टाइमिंग पर लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं. लोगों के बीच फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके टाइमिंग में बदलाव किया गया है. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शो के इन टाइमिंग के बारे में बताया है. इससे पहले उन्होंने जानकारी दी थी कि फिल्म के एडवांस में डेढ़ लाख से ज्यादा टिकट बुक हो चुके हैं.

‘स्पाइडर मैन’ के इतने महंगे टिकट

इसके अलावा, तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, “आश्चर्यजनक रुप से कई जगहों पर 22 सौ रुपए प्रति सीट के हिसाब से टिकट मिल रहा है और शो एडवांस में हाउसफुल हो गया है. इससे साफ है कि रोमांचक मनोरंजन के लिए सिनेप्रेमी अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हैं.”

लोगों के बीच ‘स्पाइडर मैन’ का बज

16 दिसंबर को रिलीज होने वाली ‘स्पाइडर मैन’ (Spider Man No Way Home Box Office) फिल्म को लेकर बज बना हुआ है. इस फिल्म में लीड रोल में टॉम हॉलैंड हैं. इस फिल्म में मल्टी यूनिवर्स के बारे में दिखाया जाएगा,जिसमें सारे टाइम जोन के विलेन एक साथ एक जगह आ जाते हैं. ये फिल्म इंडिया में हिंदी-इंग्लिश के अलावा तमिल-तेलुगू में भी रिलीज की जाएगी. कोरोना महामारी के सेकेंड वेव के बाद इंडिया में थियेटर में फिल्में रिलीज की जा रही हैं.मार्वल यूनिवर्स की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने सबके होश उड़ा दिए हैं.

