Spider-Man: No Way Home ने बनाया रिकॉर्ड, महामारी के बीच ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर किया 1 अरब डॉलर का बिजनेस

Spider-Man: No Way Home: फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1 अरब डॉलर से अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. स्पाइडर मैन फ्रेंचाइजी इस फिल्म ने ये रिकॉर्ड कोरोना महामारी के दौर में कायम किया है. इस शानदार रिकॉर्ड के साथ इस साल यानी 2021 में सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. मार्वल स्टूडियोज की मशहूर फ्रेंचाइजी इंडिया के साथ-साथ पूरी दुनिया में जमकर देखी जा रही है. फिल्म की जबरदस्त सफलता से मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है.

12 दिन का कलेक्शन 1 अरब डॉलर के पार

‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ इंडिया में 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की रिलीज के पहले से ही फैंस ने एडवांस बुकिंग कर एहसास करवा दिया था कि ये फिल्म जबरदस्त हिट होने वाली है. जाते-जाते साल 2021 में इस फिल्म की ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन ने फिल्ममेकर्स को खुशी दी है. कोविड-19 प्रकोप के काल में ठप पड़ी फिल्म इंडस्ट्री में जान फूंकने का काम इस फिल्म ने किया है. फिल्ममेकर्स ने दुनिया भर के दर्शकों को शुक्रिया कहा है.

Thanks to the fans for supporting #SpiderManNoWayHome, which crossed $1 BILLION at the global box office after just 12 days! pic.twitter.com/HWOnN9xR4y

— Spider-Man: No Way Home says HAPPY HOLIDAYS ❤️ (@SpiderManMovie) December 26, 2021