VIDEO: Cannes 2022 में क्यों Topless होकर पहुंची महिला? जानें क्या है माजरा

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 (Cannes Film Festival 2022) में बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों का जलवा देखने को मिल रहा है. अपने लुक्स से स्टार लोगों को चकित कर रहे हैं. भारत की तरफ से बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कान्स की ज्यूरी मेंबर हैं. भारत के कई सेलेब्स भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे हैं. इसमें ए आर रहमान, आर माधवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शेखर कपूर, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े, हिना खान सहित कई अन्य नाम शामिल हैं. लेकिन हाल ही में रेड कार्पेट प्रीमियर पर टॉपलेस (Topless Woman on Cannes Red Carpet 2022 ) होकर पहुंची, जिसके बाद सभी का ध्यान महिला का तरफ केंद्रित हो गया.

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 (Cannes Film Festival 2022) में शुक्रवार (20 मई) एक महिला रेड कार्पेट प्रीमियर पर टॉपलेस (Topless Woman on Cannes Red Carpet 2022 ) हो गई और चिल्लाने लगी, हालांकि महिला को देखते ही सिक्योरिटी वहां पहुंची और महिला को ब्लेजर से कवर किया और वहां से लेकर उन्हें चली गईं.

ये था माजरा

दरअसल, जो महिला टॉपलेस हुई थी, वह एक यूक्रेनी महिला थी, जो रूसी सैनिकों के प्रति विरोध जताने के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थी. 20 मई को जॉर्ज मिलर की ‘थ्री थाउजेंड इयर्स ऑफ लॉन्गिंग’ के कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट प्रीमियर में अचानक उतरी महिला यूक्रेनी झंडे के रंग में रंगे अपने शरीर को ‘स्टॉप रेपिंग अस’ शब्दों के साथ रंग कर पहुंच गई. जब ये सब हुआ तब फिल्म के डायरेक्टर और स्टार्स वहीं मौजूद थे.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 20, 2022