पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट के 30 गानों का नया एल्बम 'Red' होगा लॉन्च, रिलीज डेट आई सामने

नई दिल्लीः अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) ने नवंबर में 'फियरलेस' (Fearless) की सफलता के बाद, अपने 2012 के एल्बम 'रेड' (Red) को दोबारा रिकॉर्ड कर रिलीज करने का ऐलान किया था. स्विफ्ट ने शुक्रवार रात यानी 18 जून को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर घोषणा की थी कि वे अपने चौथे स्टूडियो एल्बम 'रेड (टेलर्स वर्जन)' को 19 नवंबर को रिलीज करेंगी.



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस एल्बम में 30 गाने होंगे, जिसके एक ट्रैक के बारे में फैंस पहले ही अनुमान लगा रहे हैं कि यह गाना 'ऑल टू वेल' (All Too Well) का नया वर्जन हो सकता है. टेलर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'मैंने हमेशा कहा है कि प्यार में जिन लोगों का दिल टूटा है, उनके लिए दुनिया एक अलग जगह है. यह दुनिया उनके लिए एक अलग ही धुरी पर, एक अलग गति से चलती है. इंसान जिसका दिल टूटा हुआ है, एक दिन में हजारों किस्म की गहरी भावनाओं को महसूस कर सकता है...'



(फोटो साभारः Instagram/taylorswift)

वे आगे अपनी पोस्ट में एक जगह कहती हैं कि इस स्थिति में इंसान नाउम्मीदी और दुख का दामन थामे रखता है. वे कहती हैं, 'ऐसे में अपने भविष्य की कल्पना करना, आपको हमेशा ही अतीत में वापस ले जा सकता है. सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं अगला एल्बम 'रेड' अपने वर्जन में रिलीज कर रही हूं.'स्विफ्ट ने आगे बताया कि पिछले 'रेड' एल्बम ने उन्हें दिल टूटने की स्थिति से उबरने में मदद की थी. वे लिखती हैं, 'गीत-संगीत के लिहाज से 'रेड' एक ऐसे इंसान की तरह लगता है, जिसका दिल टूटा हुआ है.' वे एल्बम को लेकर आगे कहती हैं, 'मैं एक नए जीवन के टुकड़ों को संवारने की कोशिश में, स्टूडियो गई और कई तरह के साउंड और कोलैबोरेटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया. मैं पक्का नहीं हूं कि यह अपने विचारों को एक एल्बम में ढालने जैसा था या नहीं.' वे आखिर में कहती हैं कि वे 'रेड' बनाते समय लिखना बंद नहीं कर सकी थीं और आखिर में वे सभी 30 गाने शेयर कर रही हैं.