BOX OFFICE पर गदर मचाने आ रही है ये नई मूवी, 1900 करोड़ में बनकर हुई है तैयार, रिलीज से पहले ही की धुंआधार कमाई

नई दिल्ली. इस साल बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ तक की कई फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें से कुछ चलीं, कुछ सुपरहिट हुईं और कुछ को तो दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. ऐसे में इस साल के अंत में हॉलीवुड की एक मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं.

बता दें, ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ आज से 13 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘अवतार (Avatar)’ का दूसरा पार्ट है. इसलिए भी यह फिल्म दर्शकों के लिए काफी खास है. इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून हैं, जो एक बार फिर दर्शकों को एलियन की शानदार दुनिया की सैर कराने ले जाने वाले हैं. दर्शकों के साथ-साथ जेम्स को भी अपनी इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ ने अपनी रिलीज से 3 दिन पहले ही 10 करोड़ की कमाई कर चुकी है. खबरों की मानें तो इस फिल्म को बनने में 1900 करोड़ रुपये लगे हैं. दरअसल, फिल्म की एडवांस बुकिंग 15 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, और अब तक इस फिल्म की 2 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. इस हिसाब फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही धुंआधर कमाई कर ली है.

फिल्म की एडवांस बुकिंग से इतनी कमाई को देखते हुए अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा देगी. बता दें, ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ इंडिया में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. ‘अवतार’ के इस सीक्वल में सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, सिगोर्नी वीवर, स्टीफन लैंग, क्लिफ कर्टिस, जोएल डेविड मूर, सीसीएच पाउंडर, एडी फाल्को, जेमाइन क्लेमेंट और केट विंसलेट नजर आएंगे. उम्मीद है दर्शकों को इस फिल्म के जरिए एंटरटेन होने का अच्छा मौका मिलेगा.

