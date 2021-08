Mission: Impossible 7: टॉम क्रूज ने किया ट्रेन क्रैश का खतरनाक स्टंट, फोटो-वीडियो VIRAL

मुंबईः मिशन इम्पॉसिबल (Mission: Impossible) स्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise) अपने एक्शन से हमेशा नया बेंचमार्क सेट कर सबको चौंकाते रहते हैं. ‘मिशन: इम्पॉसिबल’ के सातवें और आठवें सीरीज की बैक टू बैक शूटिंग डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकक्वेरी (Christopher McQuarrie) कर रहे हैं. एक नए बीटीएस क्लिप में वैली में टूटे हुए ट्रैक पर एक ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होते दिखाया गया है. इस शानदार एक्शन सीन को हाल ही में डर्बीशायर में शूट किया गया है. ‘मिशन: इम्पॉसिबल 7’ के लेटेस्ट स्टंट शूटिंग के वक्त मौजूद लोकल फोटोग्राफर और लोगों ने इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है.

‘मिशन: इम्पॉसिबल 7’ की शूटिंग सेट की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टॉम क्रूज और ‘मिशन: इम्पॉसिबल 7’ की टीम एक सीन शूट कर रही है जिसमें चट्टान से टकराकर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. डर्बीशायर के स्टोनी मिडलटन में शूटिंग के लिए महीनों से सेट बनाया जा रहा था. लोकल फोटोग्राफर जिम ने सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा है ‘20 मिनट पहले फिल्माए गए इस शूट के लिए 5 महीनों से इंतजार कर रहा था… मिशन: इम्पॉसिबल की शूटिंग के वक्त टॉम क्रूज भी मौजूद थे. अमेजिंग डे!!’

जब इस स्टंट सीन को फिल्माया जा रहा था तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी बैकग्राउंड में उड़ते हुए दिखा.

Tom Cruise & Director Chris McQuarrie really sent a train off a cliff in this new behind the scenes set video for ‘Mission: Impossible 7’ pic.twitter.com/S6xDj2JDGG

