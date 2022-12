टॉम ही टॉम! 'मिशन इम्पॉसिबल 7' का Video मचा रहा धमाल, OTT पर आ रही Top Gun: Maverick

मुंबई. हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise) सभी के पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं. उनकी फिल्मों को देखने के लिए लोगों के बीच खास क्रेज नजर आता है. टॉम ने हाल ही अपनी फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल 7’ (Mission Impossible 7) की एक झलक ट्विटर पर शेयर​ की है. वहीं, दूसरी तरफ टॉम की इस साल हिट रही फिल्म ‘टॉप गन: मेवरिक’ (Top Gun: Maverick) ओटीटी (OTT) पर रिलीज होने जो रही है. ऐसे में इस समय टॉम के फैंस खासे उत्साहित हैं.

टॉम क्रूज की इस साल आई फिल्म ‘टॉप गन : मेवरिक’ को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म एयरफोर्स अफसर के रूप में दिखे टॉम ने अपने एक्शन सीन से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी. यही कारण है कि फिल्म को ना सिर्फ विदेशों में बल्कि भारत में भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था. टॉम यह फिल्म अब ओटीटी डेब्यू कर रही है.

मेवरिक के साथ ले सकेंगे रोमांच का मजा

टॉम क्रूज की फिल्म ‘टॉप…’ क्रिसमस के बाद 26 दिसम्बर को ओटीटी पर रिलीज होगी. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को ​दर्शक देख सकेंगे. प्राइम वीडियो के आधिकारिक अकाउंट से फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है. यह फिल्म इंग्लिश सहित 6 भाषाओं में जारी होगी. इसमें मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ शामिल है.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG

— Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022