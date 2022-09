'डोंट वरी डार्लिंग' के प्रीमियर पर हैरी स्टाइल्स ने क्रिस पाइन पर थूका? मैनेजर ने बताया Viral Video का सच

Venice Film Festival: 79वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हैरी स्टाइल्स, क्रिस पाइन और ओलिविया वाइल्ड की स्टारर ‘डोंट वरी डार्लिंग’ का प्रीमियर हुआ. इस प्रीमियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि एक्टर हैरी स्टाइल्स ने ‘वंडर वुमेन’ फेम क्रिस पाइन की गोद में थूका है. क्रिस और हैरी प्रीमियर के दौरान एक-दूसरे के बगल में बैठे हुए थे. अब इस मामले पर क्रिस पाइन के मैनेजर ने प्रतिक्रिया दी है.

ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किया है. इसमें वीडियो में हैरी स्टाइल्स को अपनी सीट पर बैठने के लिए जाते हुए देखा जा सकता है. उनके बगल में क्रिस पाइन बैठे हुए हैं. जैसे ही हैरी अपनी सीट पर बैठते हैं, पाइन ताली बजाते-बजाते रुक जाते हैं और अपना चेहरे पर एक असहज एक्सप्रेशन देते हैं और फिर थोड़ी देर रुककर ताली बजाते हैं.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won’t sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022