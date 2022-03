94वे एकेडमी अवॉर्ड्स (94th Academy Awards) का आयोजन रविवार को कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ, जहां दुनियाभर के एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार ऑस्कर अवार्ड (Oscar Awards 2022) में मौजूद रहे. इसी बीच इस इवेंट के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, इवेंट के दौरान विल स्मिथ (Actor Will Smith) ने होस्ट क्रिस रॉक (Chris Rock ) को थप्पड़ मार दिया. अब इस मामले को सोशल मीडिया पर तूल पकडता देख अकादमी (The Academy) का रिएक्शन सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, प्रजेंटर क्रिस रॉक (Chris Rock) ने विल स्मिथ (Will Smith) की पत्नी के जैडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith ) के बारे में कमेंट किया था. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही, सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं. यूजर्स, लाइव शो में ऐसी हरकतों को दिखाये की निंदा कर रहे हैं. वहीं विल स्मिथ (Will Smith) की भी निंदा खूब हो रही हैं.

अकादमी ने विल स्मिथ -क्रिस रॉक की लड़ाई वाले मामले पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, “अकादमी किसी भी रूप की हिंसा की निंदा करती है।” आगे ट्वीट में आज रात होने वाले जश्न के बारें बताते हुए अकादमी ने खुशी जताई है. पोस्ट में लिखा गया कि गया है कि आज रात हमें अपने 94वें अकादमी पुरस्कार विजेताओं का जश्न मनाते हुए खुशी हो रही है, जो दुनिया भर में अपने साथियों और फिल्म प्रेमियों से मान्यता के इस क्षण के पात्र हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिस रॉक शो को होस्ट कर रहे हैं और तभी विल स्मिथ अपनी जगह से उठते हैं और स्टेज पर जाकर सीधे क्रिस रॉक को थप्पड़ मार देते हैं. इस घटना की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान है.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

— Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022