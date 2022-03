हॉलीवुड एक्‍टर Will Smith को फिल्‍म ‘किंग र‍िचर्ड’ (King Richard) के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड द‍िया गया है. अवॉर्ड लेते समय स्‍म‍िथ मंच पर रो पड़े. उन्होंने आंसू पोंछते हुए अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया. लेकिन बेस्‍ट एक्‍टर से पुरस्‍कार म‍िलने से पहले ही व‍िल स्‍म‍िथ ने मंच पर जाकर कॉमेड‍ियन Chris Rock के साथ ऐसी हरकत की ज‍िसे देख हर कोई हैरान रह गया. कॉमेड‍ियन क्रिस रॉक ने अपने एक जोक में विल स्मिथ की वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) का ज‍िक्र किया और ये सुनते ही स्‍म‍िथ ने स्‍टेज पर चढ़कर क्रिस को मुक्का मार द‍िया. क्रिस ने व‍िल स्‍म‍िथ की पत्‍नी के बालों पर कमेंट कर द‍िया था, ज‍िसे सुनकर स्‍म‍िथ की पत्‍नी को अच्‍छा नहीं लगा.

दरअसल फिल्म G.I Jane 2 फिल्म को लेकर क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) का मजाक उड़ा दिया था. जेडा के गंजेपन पर कॉमेंट करते हुए क्रिस रॉक ने कहा था कि गंजी होने की वजह से ही उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला था. क्रिस ने ऑस्‍कर के मंच पर G.I Jane 2 फ‍िल्‍म का ये जॉक दोहराने की कोशिश की. ये सुनते ही ऑडियंस में बैठे व‍िल स्‍म‍िथ उठे और उन्‍होंने क्रिस को स्‍टेज पर जाकर एक मुक्‍का मार द‍िया. इसके बाद स्‍म‍िथ च‍िल्‍लाते हुए नजर आए, ‘अपने गंदे मुंह से मेरी पत्‍नी का नाम मत लो’.

हालांकि बेस्‍ट एक्‍टर का पुरस्‍कार लेने के बाद व‍िल स्‍म‍िथ ने अपनी इस हरकत के लिए अकेडमी और साथी नोम‍िनीज से माफी मांगी. स्मिथ ने कहा, मैं एकेडमी से, अपने साथी नॉमिनीज से माफी मांगता हूं. ये इतना खूबसूरत पल है और मैं अवॉर्ड जीतने के लिए नहीं रो रहा हूं. यह अपने लिए अवॉर्ड जीतने की खुशी में नहीं है.

Best Actor in a Leading Role goes to Will Smith for his incredible performance in ‘King Richard’ Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/y0UTX48214

