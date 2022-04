Will Smith ने 'थप्पड़कांड' के बाद अकादमी की सदस्यता से दिया इस्तीफा, क्रिस रॉक को फिर कहा Sorry

हॉलीवुड (Hollywood) एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) के ‘थप्पड़कांड’ के बाद इस बार का ऑस्‍कर अवॉर्ड शो (Oscars 2022) इस बार काफी चर्चाओं में है. विल स्मिथ के ऑस्‍कर अवॉर्ड शो में होस्‍ट क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्‍पड़ जड़ने के बाद जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद ऑस्कर विनर एक्टर विल स्मिथ ने अकादमी ऑफ मोशन पिक्‍चर ऑर्ट्स एंड साइंसेज की मेंबरशिप से इस्‍तीफा (Will Smith resigns from Academy membership) दे दिया है और इसके साथ उन्होंने एक बार फिर से क्रिस रॉक और सभी से इस घटना के लिए माफी मांगी है.

क्रिस रॉक (Chris Rock) 94वें एकेडमी अवॉर्ड (94 Academy Awards Ceremoney) सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने विल स्मिथ (Will Smith) की पत्नी जैडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) का मजाक उड़ाया. उनके गंजेपन का मजाक करते हुए कॉमेडियन ने उनकी तुलना जीआई जेन 2 की. ये मजाक विल स्मिथ को बिलकुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस रॉक को तमाचा जड़ दिया.

विल स्मिथ ने अकादमी के नोटिस का दिया जवाब

विल स्मिथ (Will Smith) ने कहा कि मैंने अकादमी के अनुशासनात्मक सुनवाई नोटिस का सीधा जवाब दिया है. उन्होंने अपने आचरण के किसी भी और सभी परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार करने की बात की हैं.

अपने इस्तीफे में विल स्मिथ ने क्या कहा

अपने इस्तीफे में विल स्मिथ ने कहा है, ’94वें अकैडमी अवॉर्ड प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने जो कुछ किया वह चौंकाने वाला, तकलीफदेह और माफ न करने के काबिल है. मैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और बोर्ड के उचित समझे जाने वाले किसी भी परिणाम को स्वीकार करूंगा’.

फिर मांगी क्रिस से माफी

उन्होंने आगे कहा, ‘जिन लोगों को मैंने तकलीफ पहुंचाई है उनकी सूची लंबी है और इसमें क्रिस, उनका परिवार, मेरे कई प्यारे दोस्त और प्रियजन, वे सभी उपस्थित हैं. इसके अलावा दुनिया भर के वे दर्शक भी शामिल हैं जो घरों पर बैठकर यह कार्यक्रम देख रहे थे.’

अकादमी ने स्वीकार किया विल स्मिथ का इस्तीफा

बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अकादमी ने कहा कि उसने विल स्मिथ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. अकादमी के अध्यक्ष डेविड रुबिन ने कहा कि उसने स्मिथ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे अधिक प्रतिबंध लग सकते हैं.

