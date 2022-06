जॉन सीना ने WWE Raw में 20 साल पूरे करने का मनाया जश्न, तो हो गए इमोशनल- देखें प्यारा सा VIDEO

जॉन सीना (John Cena) ने एक खास प्रोमो वीडियो में अपने प्रशंसकों के नाम एक प्यारा सा संदेश दिया है. दरअसल, उन्होंने ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ’ के ताजा इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपनी 20वीं सालगिरह मनाई. जॉन सीना 16 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं. वे फिलहाल हॉलीवुड में व्यस्त हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें आखिरी बार ‘समरस्लैम 2021’ में देखा गया था.

जॉन सीना को ‘समरस्लैम 2021’ में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के साथ लड़ते देखा गया था. प्रोमो में जॉन ने अपने प्रशंसकों को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने सोमवार रात के लाइव इवेंट में किसी से भी कुश्ती नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने फैंस के नाम एक खूबसूरत संदेश दिया.

जॉन सीना भावुक होकर अपने प्रशंसकों का आभार जता रहे हैं. उन्होंने खुशी जताई है कि फैंस ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ’ में डेब्यू करने से लेकर अब तक उनके साथ रहे हैं. जॉन सीना ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘आप 20 सालों से मेरे लिए ऐसा माहौल बनाते आ रहे हैं, जिससे मैं सही तरीके से खुद को व्यक्त कर पाया.’

That’s what WE needed and that’s what HE needed. Just a moment between John Cena and his WWE family. A night of fun segments, videos of memories, and a good ass time. A SOLD OUT crowd just showing love to a guy who has busted his ass to earn it. pic.twitter.com/BElhx2E2FB

— JohnCenaCrews™ (@JohnCenaCrews) June 28, 2022