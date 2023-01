वैलेंटाइंस डे से पहले इंडिया आ रही BTS Army; दिखेंगे चहेते जिन से लेकर जंगकुक तक, शेयर की बिग डेट

मुंबई. क्या आप कोरियन बैंड (Korean Band) बीटीएस (BTS) के फैन हैं? तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. बीटीएस आर्मी को जल्द ही आप देख सकेंगे और उनके हर मूमेंट को फील कर सकेंगे. बीटीएस आर्मी फरवरी में इंडिया आने वाली है और इसे लेकर आधिकारिक अकाउंट पर जानकारी शेयर की गई है. बीटीएस आर्मी बिग स्क्रीन पर इंडिया में दिखाई देगी और इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. बीटीएस आर्मी वैलेंटाइंस डे (Valentin’s Day) से पहले 1 फरवरी को बिग स्क्रीन पर नजर आएगी.

बीटीएस के आधिकारिक अकाउंट की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बीटीएस पर बेस्ड ​मूवी इंडिया में 1 फरवरी को रिलीज होगी. बुसान कॉन्सर्ट पर आधारित इस फिल्म के 4D, 4DX और 2D शोज होंगे. इसके जरिए बड़े पर्दे पर फैंस जिन, जंगकुक, आरएम, सुगा आदि को देख सकेंगे. ‘बीटीएस यट टू कम बुसान’ BTS Yet to Come Busan टाइटल वाली इस फिल्म को सभी बड़े सिनेमाघरों में दिखाने की प्लानिंग चल रही है.

सभी बड़े शहरों में होंगे शो

बीटीएस की यह फिल्म पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपॉलिस सभी प्रदर्शित करेंगे. इस फिल्म का रन टाइम 103 मिनट है, जिसमें आरएम, सुगा, जिन, जंगकुक, जिमिन, वी सभी नजर आएंगे. ‘यट टू कम बुसान’ को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में प्रदर्शित करने का प्लान है. BTSYETTOCOMEINCINEMAS.COM पर जाकर इस फिल्म के टिकट बुक करवाए जा सकते हैं.

बता दें कि इससे पहले भी बीटीएस की मूवीज आ चुकी हैं. इनमें ‘बर्न दि स्टेज’ (Burn The Stage), ‘ब्रिंग दि सोल’ (Bring The Soul), ‘ब्रेक दि साइलेंस’ (Break The Silence), ‘परमिशन टू डांस ऑन स्टेज: सियोल’ (Permission To Dance on Stage – Seoul) पहले प्रदर्शित हो चुकी हैं.

