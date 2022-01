Hrithik Roshan के बर्थडे पर खून के छींटे वाली Photo देखकर आई Vijay Sethupathi की याद, Madhvan ने लिखी ये बात

Hrithik roshan vikram vedha: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) 10 जनवरी को अपना 48वं जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. देश और दुनियाभर के फैंस उन्हें सुबह से ढेरों बधाइयां दे रहे हैं. इसी खास मौके पर एक्टर की अपकमिंग फिल्म (Hrithik Roshan Vedha) वेधा का फर्स्ट लुक जारी हुआ है जिसमें ऋतिक को देख आपको साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) की याद आ जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि कहो न प्यार है फेम एक्टर तमिल फिल्म इडंस्ट्री की ब्लॉकब्सटर फिल्म ‘Vikram Vedha’ के रीमेक में काम कर रहे हैं. 2017 में आई फिल्म इस फिल्म का निर्देशन गायत्री और पुष्कर (Gayatri And Pushkar) ने किया था जो कि असल जिंदगी में हसबैंड-वाइफ हैं, अब वे दोनों ही इसका हिंदी रीमेक लेकर आ रहे हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी है.

‘Vikram Vedha’ के हिंदी रीमेक में ऋतिक रोशन चैलेंजिग किरदार निभाते नजर आएंगे. क्रिश फेम एक्टर के बर्थडे पर वेधा (Vedha hindi Remake) के मेकर्स ने इसकी पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें माचो स्टार डैशिंग स्टाइल (Hrithik Roshan New Look) में शेड्स लगाए हुए दिख रहे हैं. चेहरे और छाती पर खून के छींटे भी दिख रहे हैं और गले में ताबीज नजर आ रही है. साथ ही अभिनेता का दाड़ी वाला लुक फैंस को काफी इंप्रेस कर रहा है और कमेंट में हर कोई उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है. वेधा के ओरजिनल यानी तमिल वर्जन (Vedha Tamil) में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में थे जबकि हिंदी रीमेक में ऋतिक और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) अहम रोल प्ले करेंगे. साथ ही राधिका आप्टे (Radhika Apte) लीड फीमेल एक्ट्रेस का किरदार निभाते नजर आएंगी.

Now that’s a “Vedha” I do want to see…. Wow bro .. this is EPIC. Damnnnnn❤️❤️ https://t.co/jgw9CGAfSE

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) January 10, 2022