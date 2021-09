क्या हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? Mahesh Babu ने 6 साल की मासूम के साथ हुई बर्बरता के बाद उठाया सवाल

साउथ सिनेमा (South Cinema) के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू (Mahesh Babu) अपनी फिल्मों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाकी से राय रखने को लेकर जाने जाते हैं. ऐसे में एक्टर ने हाल ही में हुई हैदराबाद की 6 साल की बच्ची के साथ बर्बरता पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है कि क्या हमारी बेटियों सुरक्षित होंगी?, जिसके बाद उनका ये ट्वीट वायरल हो गया है.

महेश बाबू ने मामले को लेकर जताई निराशा

दरअसल, करीब पांच दिन पहले तेलंगाना के हैदराबाद की सिंगरेनी कॉलोनी से एक मामला सामने आया था कि एक 6 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने बर्बरता के बाद उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद इस केस ने सभी को चौंका दिया और लोगों ने गुस्सा भी जताया. इसी कड़ी में एक्टर महेश बाबू (Mahesh Babu Twittes) ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, ‘क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित होंगी? हमेशा विचार करने वाला प्रश्न! एकदम तोड़ देने वाली घटना है. अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है. मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए ताकि बच्ची और उसके परिवार वालों को न्याय मिल सके.’

I urge the authorities to ensure swift action and deliver justice to the child and her family! 🙏

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 14, 2021