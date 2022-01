Nandamuri Balakrishna की Akhanda का वीडियो शेयर Traffic police ने लोगों को दी बहुत जरूरी जानकारी, जानिए

जब टॉलीवुड के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की बात आती है तो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस (hyderabad Traffic Police) हमेशा सोशल मीडिया का सहारा लेती है. हाल ही में पुलिस विभाग के सोशल मीडिया हैंडल की ओर से नंदामुरी बालकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) की फिल्म ‘अखंडा’ (Akhanda) का एक सीन शेयर किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक फिल्म के जरिए पुलिस लोगों को ट्रैफिक रूल्स कैसे बता रही है.

दरअसल, हैदराबाद पुलिस द्वारा शेयर किए गए अखंडा फिल्म (Akhanda Movie) के खास सीन में बालकृष्ण की कार के सामने से एक ट्रक गुजरता है जिसके बाद एक्टर तेज स्पीड में वहां से टर्न लेते हैं.. इस बीच नंदामुरी कार में बैठी प्रज्ञा जायसवाल (Pragya Jaiswal) को सिर की चोट से बचाते हैं और ऐसी घटनाओं से खुद की सुरक्षा के लिए उसे सीट बेल्ट लगाने की सलाह देते हैं. इस सीन को शेयर करते हुए पुलिस की ओर से कैप्शन में लिखा गया है, ‘कोई बात नहीं कितनी दूर, कोई बात नहीं किसकी कार, हमेशा Buckle Up! #WearASeatBelt #सीट का बेल्ट पहनो. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए #NandamuriBalaKrishna Garu और #BoyapatiSrinu Garu को धन्यवाद.’

