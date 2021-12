IAF plane crash: Bipin Rawat सहित 13 लोगों की मौत से सुपरस्टार चिरंजीवी और मंजू वारियर को लगा गहरा धक्का

Bipin rawat plane crash: तमिलनाडु के कुन्नूर में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन क्रैश (Tamil nadu Army Helicopter Crash) में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत (GN Bipin Rawat Helicopter crash) का निधन हो गया है. इस घटना में सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है. घटना पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) समेत तमाम नेताओं ने दुःख जताया है. बिपिन रावत के जाने पर न सिर्फ नेताओं ने बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सेलेब्स ने भी शोक व्यक्त किया है. साउथ के सुपरस्टार चिजंरीवी को बिपिन रावत की मौत का गहरा धक्का लगा है.

तेलुगू फिल्म स्टार चिरंजीवी (Telugu film star Chiranjeevi) ने अपने ट्विटर हैंडल पर IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत की मृत्यु को लेकर शोक व्यक्त कर लिखा, ‘हमारे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के परिवारों के लिए मेरा दिल को गहरा दुख पहुंचा है…और 11 अन्य जिन्होंने चौंकाने वाले और दुखद हेलिकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी… यह पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है..सभी के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं.’

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021

अभिनेत्री मंजू वारियर जैसे अन्य दक्षिण भारतीय अभिनेताओं ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की. मलयालम अभिनेत्री मंजू (Malayalam actor Manju Warrier) ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों की जान लेने वाले प्लेन क्रैश के बारे में सुनकर स्तब्ध और गहरा दुख हुआ है. यह वास्तव में हमारे देश और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है. RIP #Bipinrawath.’

Shocked and deeply saddened to hear about the copter crash that killed General Bipin Rawat and 12 others. It is indeed an irreplaceable loss to our country and society at large.

RIP #Bipinrawath pic.twitter.com/QCUFWDQg6g — Manju Warrier (@ManjuWarrier4) December 8, 2021

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी नीलगिरी जिले के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में कुन्नूर हेलिकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और अन्य लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की है.

Tamil Nadu CM MK Stalin pays floral tribute to CDS Bipin Rawat and others who died in the Coonoor chopper crash, at Madras Regimental Centre in Nilgiris district pic.twitter.com/1b9vB0yOct — ANI (@ANI) December 9, 2021

जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु में कोयंबटूर और सुलूर के बीच दुर्घटना से ठीक पहले हेलिकॉप्टर से सभी संपर्क टूट गए थे. 63 वर्षीय रावत अपनी पत्नी और अपने स्टाफ के साथ दोपहर 2:45 बजे व्याख्यान देने के लिए वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज (नीलगिरी हिल्स) दौरे पर थे. दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (Group Captain Varun Singh) अभी भी जीवित हैं जो सेना अस्पताल (Military Hospital) में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं.

