VIDEO: Virat Kohli ने क्रिकेट पिच पर 100वें Test Match में Pushpa स्टाइल में किया इशारा, 'फ्लॉवर नहीं फायर है मैं'

India vs SL test: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर पुष्पा: द राइज (Pushpa The: Rise) का बुखार अब भी क्रिकेटर्स के सिर से उतरा नहीं हैं. शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने की थी और इसके बाद भारतीय टीम के तमाम क्रिकेटर्स पुष्पा को कॉपी कर मैदान पर टशन झाड़ चुके हैं. इस फीवर की गिरफ्त में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी आ चुके हैं और उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वे अल्लू अर्जुन का एक्ट करते दिखे. मौका था मोहाली में श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबले का, जो कोहली का 100वां टेस्ट (kohli 100 test Match) मैच था और इसमें वे मैदान पर फिल्मी अंदाज में स्वैग झाड़ते नजर आए.

मोहाली में हुए टेस्ट मैच के दौरान जब कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें 100 टेस्ट मैच पूरे होने पर कैप देकर सम्मान दिया तो विराट कोहली एक फिल्म स्टार की तरह अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को गले लगाते दिखे. इसी बीच वे अपना पुष्पा अंदाज में स्माइल करते हुए जश्न मनाते भी नजर आए. वैसे तो उनसे पहले क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ी पुष्पा अंदाज में जीत को सेलिब्रेट कर चुके हैं लेकिन विराट के लिए यह दिन बहुत खास था. अपने 100वें टेस्ट के दौरान विराट ने ठोड़ी पर हाथ फेरा मानो वो ये बयां कर रहे हों ‘फ्लॉवर नहीं फायर है मैं’ झुकेगा नहीं.

इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने तीसरे दिन ही घुटने टेक दिए और भारत ने 222 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लिया जिसमें रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ दा मैच चुना गया. कोहली ही नहीं रवींद्र जडेजा ने भी पुष्पा के एक्ट को कॉपी किया था और पहले भी उनके कई वीडियोज वायरल हो चुके हैं. बता दें कि पुष्पा को रिलीज़ हुए लगभग तीन महीने हो चुके हैं और इस दौरान हमने कई अभिनेताओं और क्रिकेटरों को अपने भीतर के पुष्पा राज को ऑन और ऑफ-फील्ड देखा है. इनमें रवींद्र जडेजा, डेविड वार्नर, शिखर धवन, इशान किशन, यहां तक ​​कि सुरेश रैना भी शामिल थे और अब इस लिस्ट में विराट कोहली भी शामिल हो गए हैं.

22 रनों ने भारतीय टीम ने जीता मैच

आपको बता दें कि मोहाली टेस्ट में जब भारतीय टीम फील्डिंग करने उतरी तो रोहित शर्मा ने विराट को पूरी टीम से गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया तो वे फिल्मी अंदाज में ही मैदान में एंटर हुए. उन्होंने एक लीजेंड के अंदाज में सिर झुकाया और दाएं हाथ से सभी का अभिवादन स्वीकार किया. साथ ही उन्होंने अपने सोशल अकाउंट एक वीडियो भी शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने उन्हें समर्थन करने वालों का शुक्रियाा अदा किया है.

Been a long journey to get here. Full of ups and downs and learnings. Would not have had it any other way. Thank you for all your support 🇮🇳🙏🏻 pic.twitter.com/Q5Vdtz8s1K

— Virat Kohli (@imVkohli) March 6, 2022