भारतीय सिनेमा के मशहूर स्क्रिप्ट राइट John Paul का निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर; लिख चुके थे 100 फिल्में

भारतीय सिनेमा (Indian cinema) के जाने-माने लेखक जॉन पॉल (John Paul Death) का शनिवार को कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, वे 71 वर्ष के थे. जानकारी के अनुसार, मसहूर स्क्रिप्ट राइटर का पिछले दो महीने से इलाज चल रहा था और शुक्रवार तक सुधार के लक्षण दिखने के बावजूद उनकी हालत अचानक से बिगड़ गई. उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 100 से अधिक फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है. जैसे ही जॉन पॉल के निधन की खबर की घोषणा की गई, तो उनके चाहने वालों ने ट्विटर हैंडल पर श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया. उनका जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा लॉस है.

One of the best story tellers of Malayalam cinema John Paul has passed away! Did screenwriting for more than 100 films, hits one after another! #RIP legend! pic.twitter.com/EMsvT4DF4n — Naveen R Nair (@nav_journo) April 23, 2022

पॉल द्वारा लिखी गई बेहतरीन फिल्में

पॉल को ‘चमाराम’, ‘यात्रा’ और ‘विदा परयूम मुनबे’ जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था. उन्होंने अक्सर भारतन, सत्यन एंथिक्कड़ और जोशी जैसे प्रशंसित निर्देशकों के साथ काम किया था. उनकी लिखी गई कुछ लोकप्रिय फिल्मों को समीक्षकों ने सराहा था जिनमें Chamaram, Marmaram, Ormakkai, Palangal, Sandhya Mayangum Neram, Oru Minnaminunginte Nurunguvettam, Neela Kurinji Poothapol, Keli, Malooty और Chamayam शामिल हैं. उनकी आखिरी पटकथा कमल द्वारा निर्देशित फिल्म प्राणयामीनुकलुदे कदल के लिए है. उन्हें 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में उनके काम के लिए जाना जाता है.

John Paul’s story telling through Safari episodes is what made me attached to him, I believe it will be same for others. He will be deeply missed. RIP 🌹 pic.twitter.com/qAeJpUMVSu — Comrade RED (@comradarjun) April 23, 2022

पर्दे पर भी नजर आए थे पॉल

जॉन पॉल MACTA मुख्य रूप से मलयालम इंडस्ट्री के लिए काम करते थे. वे मलयालम सिने टेक्नीशियन एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव भी थे, जो फिल्म तकनीशियनों के लिए एक संघ है. 2017 में उन्होंने मंजू वारियर के साथ फिल्म सी/ओ सैराबानु में अभिनय किया था. उन्हें ममूटी के साथ गैंगस्टर में भी एक प्रमुख भूमिका में देखा गया था. इस तरह वे स्क्रिप्टिंग के अलावा एक्टिंग में भी माहिर थे.

Yathra – One of my favorite movie. The film was directed by Balu Mahendra Sir and written by John Paul. This was one of Mammootty’s hit films of his career. The death of John Paul is an enormous loss for the film industry. Om Shanti 🙏 #JhonPaul pic.twitter.com/BW85tqBqmU — Harish .M (ഹരീഷ്) (@chnharish) April 23, 2022

निर्देशन में भी आजमाया था हाथ

इंडस्ट्री में आने से पहले जॉन पॉल फिल्म सोसायटी और स्वतंत्र पत्रकारिता में एक्टिव थे. उस दौरान वे शॉर्ट फिल्मों और विज्ञापनों के लिए पटकथा लिखा करते थे.1972 में वे केनरा बैंक से जुड़ेय और 1983 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया. स्क्रिप्टिंग और एक्टिंग के अलावा पॉल ने Arorumariyathe, Yathra, Ormakkayi, Sandhya Mayangum Neram, Kattathe Kilikkoodu, Kathodu Kathoram और Utsavapittennu जैसी फिल्मों में निर्देशक के रूप में भी काम किया है.

Tags: South Indian Movies