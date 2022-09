'Cobra' फ्लॉप, फैंस को इंप्रेस नहीं कर सके विक्रम- श्रीनिधि शेट्टी; क्रिकेटर इरफान पठान का भी नहीं चला जादू!

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की ‘लाइगर’ (Liger) के बाद चियान विक्रम की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘कोबरा’ (Cobra) बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई है. बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड के बीच भले ही साउथ फिल्मों का चलन हो लेकिन अगर कहानी में दम नहीं तो कोई भी फिल्म ऑडियंस के द्वारा पसंद नहीं की जाती. ये बात हाल ही में राम चरण और कार्तिकेय 2 स्टार निखिल सिद्धार्थ ने भी कही थी. दर्शकों को न तो ‘कोबरा’ में दम दिखा और न ही महंगे बजट की ‘लाइगर’ पसंद आई. साउथ की ये दोनों ही फिल्में लोगों को इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हुईं. लाइगर को लेकर समझ आता है कि इसमें बॉलीवुड वालों का सहयोग है जिसके चलते लोगों ने इसका बहिष्कार किया लेकिन कोबरा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं.

‘कोबरा’ का न सिर्फ मूवी लवर्स बल्कि क्रिकेट प्रेमी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसे लेकर कई क्रिकेटर्स ने ट्विटर पर पोस्ट लिखे थे. क्योंकि, उन्होंने फिल्म के ट्रेलर में इरफान पठान की झलक देखी थी लेकिन रिलीज के बाद इसके लिए लोगों के नकारात्मक पोस्ट आए. इसने क्रिकेट लवर्स की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है. फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं. नतीजतन, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बड़ी कमाई नहीं की और चौथे दिन, कोबरा ने अपने कुल कलेक्शन में शायद ही कोई पैसा जोड़ा हो.

अजय ज्ञानमुथु द्वारा निर्देशित चियान विक्रम (Chiyaan Vikram) की कोबरा 31 अगस्त को भारी धूमधाम के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी. ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबलन ने खुलासा किया कि कोबरा 3 सितंबर को दिन 4 पर सिर्फ 13.67 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रहा. उनका ट्वीट पढ़ा, ‘#कोबरा टीएन बॉक्स ऑफिस ग्रोथ के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैंय दिन 1 – 9.28 करोड़ दिन 2 – 2.56 करोड़ दिन 3 – 1.83 करोड़ कुल – 13.67 करोड़ केवल एक चमत्कार ही फिल्म को बचा सकता है.’

#Cobra TN Box Office

Showing NO signs of growth.

Day 1 – ₹ 9.28 cr

Day 2 – ₹ 2.56 cr

Day 3 – ₹ 1.83 cr

Total – ₹ 13.67 cr

Only a miracle can save the film.#ChiyaanVikram

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 3, 2022