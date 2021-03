क्या साउथ इंडियन एक्ट्रेस से शादी करने जा रहे Jasprit Bumrah? दोनों ने एक साथ लिया काम से ब्रेक, ये है सबूत

इंडियन क्रिकेट टीम (Indian cricket team) के पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अपनी दमदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. दिग्गज गेंदबाज को लेकर खबर है कि वो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं. हाल ही में जानकारी मिली है कि बुमराह ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) से कुछ दिनों की छुट्टियां मांगी थी और उन्हें रिलीज की अनुमति भी मिल चुकी है. लिहाजा अब वो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे. बुमराह ने बीसीसीआई से अपने निजी कारणों के चलते चौथे टेस्ट मैच में शामिल न होने को लेकर रिलीज की एप्लीकेशन डाली थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद वो अपनी इंजरी के कारण कुछ दिन लीव पर रहेंगे लेकिन अब कुछ और ही बात सामने आई है.इस तेज गेंदबाज को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अधिकारी का बयान आया है जिसमें उन्होंने बुमराह के शादी की बात का खुलासा किया है. बीबीसीआई के अधिरारी के अनुसार, बुमराह इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हैं और इसीलिए वो छुट्टी पर रहेंगे. उन्होंने बताया कि बुमराह इस हफ्ते तक वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि बुमराह की लीव के बाद की साउथ इंडियन एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन (Anupama Parameswaran) भी वेकेशन प्लान कर चुकी हैं. इस बात की जानकारी खुद अनुपमा ने अपने सोशल अकाउंट पर फैंस से साझा की है. अभिनेत्री अनुपमा और बुमराह के एक साथ काम से ब्रेक लेने को लेकर अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये दोनों ही आपस में शादी करने जा रहे हैं.आपको बता दें कि 25 साल की अनुपमा (Anupama Parameswaran) तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं और वो टॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अदाकारा हैं. अभिनेत्री का नाम काफी वक्त से बुमराह के साथ जोड़ा जा रहा है. पिछले दिनों ही दोनों के डेटिंग की कुछ खबरें आई थीं, लेकिन बुमराह और अनुपमा ने खुद कभी अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा है. ऐसे में इस बात अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि अनुपमा और बुमराह ही शादी करेंगे. वहीं दोनों के एक साथ छुट्टी लेने को लेकर सोशल मीडिया पर जरूर ऐसी बातें सामने आई हैं कि शायद अब बुमराह साउथ इंडियन एक्ट्रेस को ही अपनी दुल्हनिया बनाएंगे.अनुपमा ने मंगलवार (2 मार्च) को एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'हैपी हॉलीडे टू मी.' इसके साथ ही उन्होंने हंसते हुए इमोजी भी शेयर की. इसी बीच बुमराह ने भी बीसीसीआई से रिलीज की रिक्वेस्ट डाली थी. हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.बात अगर बुमराह के वर्क फ्रंट की करें तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रेस्ट करने को कहा गया था. बाद में उनकी तीसरे टेस्ट में वापसी हुई लेकिन इस मैच में वो अपनी गेंदबाजी से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. बुमराह के बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें साल 2018 में आईसीसी की टेस्ट और वनडे टीम में शामिल किया गया था. बुमराह की गिनती सबसे तेज विकट लेने वाले गेंदबाजों में होती है और वो भारत के दूसरे नंबर बॉलर हैं.