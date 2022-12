शाहरुख संग Besharam Rang के बाद दीपिका पादुकोण का रणवीर सिंह संग 'करंट लगा रे' गाना ट्रोल, जानिए वजह

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्म सर्कस (Cirkus) को लेकर चर्चा में हैं जिसका निर्देशन जाने-माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने किया है. हाल ही में फिल्म का गाना ‘करंट लगा रे’ (Current Laga Re) के साथ इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म के नए गाने में रियल लाइफ की जोड़ी दीपवीर हैं. जी हां, इसमें दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) कैमियो रोल में दिखती हैं, जो इन दिनों शाहरुख रंग पाठन के बेशरम रंग को ट्रोल का शिकार हो रही हैं. हालांकि, रणवीर के साथ करंट लगा रे में उनके मूव्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. हालांकि, इसे सुनकर क्या आपने महसूस किया कि ये दिल धड़काने वाली बीट्स आपने पहले भी सुनी है?

अल्लू अर्जुन का कॉपी है रणवीर- दीपिका का गाना

दरअसल, ‘करंट लगा’ गाने पर को लेकर कहा जा रहा है कि ये अल्लू अर्जुन के ब्लॉकबस्टर टाइटल ट्रैक का कॉपीड वर्जन है. दीपराज जाधव नाम (social media influencer Dipraj Jadhav) के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अल्लू अर्जुन के ब्लॉकबस्टर टाइटल ट्रैक के साथ-साथ सर्कस गीत ‘करंट लगा’ का एक एडिटिड वर्जन और side by side और kid you not, का वीडियो शेयर किया है. दोनों गानों की बीट को मर्ज करते रील डाला है तो दोनों को देखने बाद आपको यही लगेगा कि बॉलीवुड सॉन्ग साउथ स्टार पर फिल्माए गए गाने से मैच करता है. इसमें कुछ ज्यादा नयापन सा बिल्कुल भी नजर नहीं आता और दोनों वीडियो लगभग सेम ही है. वीडियो शेयर कर दीपराज ने लिखा, अल्लू अर्जुन ने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया है.

करंग लगा फिर ट्रोल हुईं दीपिका पादुकोण

रणवीर का करंग लगा रे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर फिर से बॉलीवुड को ट्रोल किया जा रहा है. गाने को लेकर जहां कुछ नेटिजंस इसे मजेदार बता रहे हैं चूंकि उन्होंने अल्लू अर्जुन के गाने पर गौर नहीं किया होगा. लेकिन जिन्होंने देखा वो यूजर्स रोहित शेट्टी की फिल्म के गाने को दक्षिण के गानों की नकल बता रहे हैं और बॉलीवुड को ट्रोल किया. एक ने लिखा, ‘खोदा बॉलीवुड, निकला साउथ’… दूसरे ने लिखा, ‘पहले फिल्मों की नकल और अब गाने को कॉपी करने लगे. Bollywood on a downward spiral…एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, ‘बॉलीवुड टॉलीवुड की नकल करने में कभी विफल नहीं होता.’ जबकि ने कमेंट् किया कि, अल्लू अर्जुन को इस गाने पर किराए लेना चाहिए. वहीं तामम ने Boycott bollywood लिखा है.

सर्कस में पूजा हेगड़े और जैकलीन भी निभा रहीं लीड रोल

आपको बता दें कि सर्कस में रणवीर के अलावा जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) भी लीड भूमिकाओं में हैं, साथ ही अन्य अभिनेताओं ने भीअहम भूमिका निभाई है. सिम्बा और सूर्यवंशी (Simmba and Sooryavanshi) के बाद, रणवीर अब रोहित शेट्टी की फिल्म में डबल रोल में कमबैक कर रहे हैं. फिल्म 23 दिसबंर 2022 को रिलीज हो रही है.

