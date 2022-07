RRR Nomination for Oscar 2023: ऑस्कर जीतने की दौड़ में सबसे आगे एस एस राजामौली की 'RRR' फिल्म!

RRR New Update: एस एस राजामौली निर्देशित और रामचरण (Ram Charan) – जूनियर एनटीआर (Jr NTR) स्टारर ‘रौद्रम रणम रुधिराम’ (Roudram Ranam Rudhiram) अब भी लगातार सुर्खियों में है. अब विदेशों में इस फिल्म की खूब तारीफ सुनने को मिल रही है. अब ऐसी खबर आई है कि ‘RRR 2023’ में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीत सकती है. इसने लगभग सभी प्रोमिनेंट फिल्म ऑब्जर्वेशन का अटेंशन लिया है जो पश्चिम में मायने रखते हैं.

ऑस्कर के लिए इन फिल्मों के नाम

जानकारी के अनुसार, ऑस्कर 2023 (Oscars 2023) के लिए सबसे आगे चलने वालों के बारे में इंडीवायर ( IndieWire) ने भारत से एसएस राजामौली के निर्देशन (SS Rajamouli directorial RRR) का जिक्र किया है. इन सब के अलावा फ्रांस से ‘बोथ साइड्स ऑफ द ब्लेड’ (Both Sides of the Blade), ऑस्ट्रिया से ‘कोर्सेज’ (Corsage’ from Austria), कोरिया से ‘डिसीजन टू लीव’ (Decision to Leave), डेनमार्क से ‘होली स्पाइडर’ (Holy Spider), फ्रांस से ‘वन फाइन मॉर्निंग’ (One Fine Morning), बेल्जियम से ‘टोरी एंड लोकिता’ (Tori and Lokita) और ‘उटामा’ (Utama) जैसी फिल्मों के नाम ऑस्कर के लिए बताए गए हैं.

ऑस्कर के लिए ‘RRR’ पर हो गंभीरता से विचार

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर डैनी बॉयल (Danny Boyle) की ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ (Slumdog Millionaire) संगीतकार एआर रहमान के म्यूजिक सहित, शानदार निर्देशन और बेस्ट फीचर फिल्म में 8 ऑस्कर स्कोर कर सकती है तो फिर ‘आरआरआर’ कुछ मेजर केटेगरीज जैसे क्राफ्ट में क्यों पार्टीसिपेट नहीं कर सकती? ऐसे में नामांकन भेजने से संबंधित जूरी को ‘आरआरआर’ पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. अगर फिल्म को यहां ने नॉमिनेट के लिए भेजा जाएगा तो ऑस्कर कमेटी को जूनियर एनटीआर-राम चरण स्टारर (Jr NTR-Ram Charan starrer) RRR पर विचार करने का मौका मिलेगा. फिल्म में अजय देवगन (Ajay Devgn) , आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और श्रेया सरन (Shreya Saran) भी अहम रोल में हैं. इन सभी स्टार्स के रोल को भी खूब सराहा गया है.

