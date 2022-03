ITA Awards। 'मोदी: द अनटोल्ड स्टोरी' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, तो BYJU यंग जीनियस ने जीता टॉक शो न्यूज अवॉर्ड

मुंबई. इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड्स, जिसे लोकप्रिय रूप से ITA अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है, की मेजबानी रविवार (6 मार्च) को मुंबई में की गई और न्यूज़18 के दो प्रोजेक्ट्स को इस शो में पुरस्कार मिला. पहला अवॉर्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ‘मोदी: द अनटोल्ड स्टोरी’ के लिए दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है. दूसरा बेस्ट टॉक शो (न्यूज) अवॉर्ड है, जो BYJU के यंग जीनियस को दिया गया.

‘मोदी: द अनटोल्ड स्टोरी’ डॉक्यूमेंट्री को साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया था. इसमें गुजरात राज्य के वडनगर में बड़े हुए एक युवा नरेंद्र मोदी की यात्रा, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर और देश के प्रधानमंत्री बनने के उनके कदमों के बारे में बताया गया है. इस शो में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक नेता के बारे में उन लोगों के किस्से दिखाए गए जिन्होंने उन्हें बड़े होते देखा है.

क्या है बायजूस यंग जीनियस

दूसरी ओर, बायजूस यंग जीनियस चैनल द्वारा BYJU के साथ एक पहल थी जिसने पूरे भारत से ऐसे युवाओं को सामने लाने का काम किया, जिनमें विलक्षण प्रतिभा थी. इस शो ने उन लोगों के लिए एक मंच प्रस्तुत किया, जिनमें भारत के भविष्य के जीनियस बनने की क्षमता है. इस शो का मकसद देश के विभिन्न हिस्सों के बच्चों को उनके जुनून के पीछे भागने और उत्कृष्टता व गौरव के लिए प्रयास करने हेतू प्रेरित करना है. पहले सीज़न का प्रीमियर पिछले साल हुआ था और दूसरे सीज़न ने हाल ही में नए एपिसोड प्रसारित करना शुरू किया है.

