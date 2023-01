VIDEO: रामायण के 'राम' को सामने देख इमोशनल हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य, अरुण गोविल के पैर छूते ही फूट-फूटकर लगे रोने

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर एक वीडियो नेटिजेन्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. आलम ये है कि इसे देखते ही लोग अपने-अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं. वीडियो में रामानंद सागर के टीवी सीरियल ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार चुके अरुण गोविल नजर रहे हैं. बता दें कि भले ही अरुण गोविल ने स्क्रीन पर राम की भूमिका को निभाया, लेकिन लोग अपने असल जीवन में भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. फैंस धार्मिक धारावाहिक रामायण की वजह से उनसे आज भी भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं. कुछ ऐसा ही इस वायरल वीडियो में स्वामी जगद्गुरु रामभद्राचार्य के साथ भी देखा जा सकता है. वीडियो में ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल को सामने देख स्वामी जगद्गुरु खुद को रोक नहीं पाते और रोने लगते हैं.

इमोशनल कर देने वाले इस वीडियो को ट्विटर यूजर हर्षा पटेल ने अपने अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो में देख सकते हैं कि जब स्वामी जगद्गुरु रामभद्राचार्य के प्रवचन दे रहे होते हैं. तभी अरुण गोविल उनका आशिर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचते हैं. हालांकि जैसे ही वह उनके अरुण उनके कदमों में झुकते हैं तो जगद्गुरु उन्हें देख भावुक हो जाते हैं. वह उन्हें गले लगाकर रोने लगते हैं. ऐसा देख वहां मौजूद लोग भी काफी भावुक हो जाते हैं.

बता दें कि अरुण गोविल के साथ ऐसा कई बार हो चुका है. जब लोग उन्हें अपने जीवन में असली राम बनकर उनके सामने भावुक हो गए और उनका पैर छू कर उनका आशिर्वाद लिया.

Exactly 35 years ago, Ramayan aired for the first time in 1987.

Arun Govil played the role of Shri Ram. He is now 64 years old. pic.twitter.com/3jYE9Xe6yi

